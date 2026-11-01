Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde - Son Dakika
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Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde

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Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde
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Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde
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Fenerbahçe'nin Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olması Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkan Dirk Kuyt için Hollandalı gazeteler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde geçici teknik direktör olan  Dirk Kuyt'ın ilk sınavı, ülkesi Hollanda basınında geniş yer edindi. 

"KUYT İÇİN ACI VERİCİ''

Hollanda basınından Voetbal Primeur, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe kariyerine mağlubiyetle başlamasına dikkat çekerek, "Kuyt, Fenerbahçe'de kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör olarak ilk maçı acı vericiydi." dedi. Sport Nieuws "Futbol efsanesi Dirk Kuyt, Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk maçında acı dolu bir akşam yaşadı." yorumunu yaptı.

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde

"DRAMATİK BİR İLK MAÇ"

Maçı manşetlerin ilk sıralarına taşıyan Voetbalzone, "Kuyt, Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak dramatik bir ilk maça imza attı. Göztepe'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın dokuz puan gerisinde kaldı." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde

"DIRK KUYT TAKIMI İYİLEŞTİREMEDİ!"

De Telegraaf'ın manşetlerinde ise "Dirk Kuyt takımı iyileştiremedi. Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam yönetimindeki ilk maçında orta sıralardaki rakibine mağlup oldu." yorumu yapıldı. Algemeen Dagblad ise Hollandalı teknik adamın saha kenarındaki görüntüsüne ve takımının yaşadığı mağlubiyete dikkat çekti.

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde

"FENERBAHÇE İÇİN İŞLER TERSİNE DÖNDÜ!"

De Gelderlander de Fenerbahçe'nin karşılaşmanın son bölümünde yediği gollerle üstünlüğünü kaybetmesini öne çıkarılarak, "Fenerbahçe ve Dirk Kuyt için işler iki dakika içinde tersine döndü. Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak ilk maçında Göztepe'ye karşı Hollandalı teknik adam, öne geçen takımının ikinci yarıda maçı kaybetmesine tanık oldu." denildi.

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde

"TAKIMININ ÇÖKÜŞÜNÜ İZLEDİ!"

Hollanda basınından NU ise "Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörünün ilk maçı acı doluydu, takımının çöküşünü izledi." ifadelerini kullandı. 

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde

"TARAFTARLAR BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI!"

Eindhovens Dagblad, Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Kuyt'a en az üç maç için teknik direktörlük görevi verildi. Kalıcı teknik direktör olması da ihtimal dışı değil. Ancak bunun için iyi sonuçlar alması gerekiyor. Göztepe maçı iyi bir başlangıç olmadı. Taraftarlar bir kez daha hayal kırıklığıyla evlerine döndü." dedi. 

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FenerbahçeDirk KuytGazetelerHollandaFutbolSporSon Dakika

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