2024'ün son günlerine girilirken dünya futbolunda yılın en iyi futbolcuları açıklandı. Guardian'ın yayınladığı ve bu yıla damga vuran 100 yıldızın yer aldığı listede tek bir Türk futbolcu bulunuyor.
Manchester City ile geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğu, İspanya Milli Takımı'yla ise Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Rodri, ilk sırada yer aldı. Rodri, bu yıl Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu. İlk 10'da Real Madrid'den 4 futbolcunun bulunduğu listede Süper Lig'den Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen 74., Inter forması giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise 32. sırada kendine yer buldu.
İşte Guardian'ın derlediği rapora göre 2024'ün en iyi futbolcuları;
Son Dakika › Spor › Listede tek Türk var: Yılın en iyi futbolcuları seçildi - Son Dakika
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