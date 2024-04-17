Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal\'dan Djiku\'nun sağlık durumu hakkında açıklama

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final rövanş maçında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Yarı finale adını yazdıracak olan tarafı belirleyecek olan zorlu karşılaşma, 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Olympiakos karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncular hakkında da bilgilendirme yapan Kartal, karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak edilen Alexander Djiku'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve kararın akşam yapılacak olan antrenmanın ardından verileceğini söyledi.
Kartal, "Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantı ve antrenmanları yaptık. 3-2 kaybettik ilk maçta. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Olympiakos köklü, iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, "Taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların desteğiyle oyuncularımızın da performansı artacak. Biz Yunanistan'da da iyi başladık ama gol atalım derken kendi yaptığımız hatalardan gol yedik. Yarın inşallah bireysel hatalar yapmadan güçlü bir oyunla maçı bitirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Geldiğimiz nokta itibariyle her şey ortada... Yeterli desteği alıp almadığımı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben işimi yapıyorum ve dışarıya da bakmıyorum. Neler yaptığımız ortada. Buna rağmen ben ve takımım eleştiriliyorsak buna bir şey diyemem. Eleştiri tabii ki olur. Her eleştiriye kafayı takarsak olmaz. Bunlardan etkilenmemeye çalışıp işimi yapıyorum" şeklinde konuştu.
Sakatlığı bulunan Djiku'nun durumu hakkında bilgilendirme yapan Kartal, "Djiku'nun sağlık durumu iyi durumda. Bu akşamki antrenmanda bakacağız. Yarın oynayabilir. Djiku'nun oynayacağı henüz belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. Çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Maçı öyle bitiriyor, haberi yok. Çok karakterli bir oyuncu" dedi.
Diğer bir sakat futbolcusu Oosterwolde'nin bireysel çalışmalara başlamasını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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