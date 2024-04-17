Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
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Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İstanbulda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Djiku'nun sakatlık durumu hakkında bilgi veren Kartal, "Şu an iyi durumda. Bu akşamki antrenmanda bakacağız. Yarın oynayabilir" dedi.

17.04.2024 18:02  Güncelleme: 18:07
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final rövanş maçında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Yarı finale adını yazdıracak olan tarafı belirleyecek olan zorlu karşılaşma, 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Olympiakos karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncular hakkında da bilgilendirme yapan Kartal, karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak edilen Alexander Djiku'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve kararın akşam yapılacak olan antrenmanın ardından verileceğini söyledi.

"FİNALE ÇIKMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Kartal, "Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantı ve antrenmanları yaptık. 3-2 kaybettik ilk maçta. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Olympiakos köklü, iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maça sayılı saatler kaldı! İsmail Kartal'dan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE PERFORMANSIMIZ ARTACAK"

Deneyimli teknik adam, "Taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların desteğiyle oyuncularımızın da performansı artacak. Biz Yunanistan'da da iyi başladık ama gol atalım derken kendi yaptığımız hatalardan gol yedik. Yarın inşallah bireysel hatalar yapmadan güçlü bir oyunla maçı bitirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"BEN İŞİMİ YAPIYORUM, DIŞARIYA BAKMIYORUM"

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Geldiğimiz nokta itibariyle her şey ortada... Yeterli desteği alıp almadığımı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben işimi yapıyorum ve dışarıya da bakmıyorum. Neler yaptığımız ortada. Buna rağmen ben ve takımım eleştiriliyorsak buna bir şey diyemem. Eleştiri tabii ki olur. Her eleştiriye kafayı takarsak olmaz. Bunlardan etkilenmemeye çalışıp işimi yapıyorum" şeklinde konuştu.

"DJIKU'NUN OYNAYACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Sakatlığı bulunan Djiku'nun durumu hakkında bilgilendirme yapan Kartal, "Djiku'nun sağlık durumu iyi durumda. Bu akşamki antrenmanda bakacağız. Yarın oynayabilir. Djiku'nun oynayacağı henüz belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. Çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Maçı öyle bitiriyor, haberi yok. Çok karakterli bir oyuncu" dedi.

Maça sayılı saatler kaldı! İsmail Kartal'dan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama

"BEKLENENDEN DAHA ERKEN DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Diğer bir sakat futbolcusu Oosterwolde'nin bireysel çalışmalara başlamasını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Maça sayılı saatler kaldı! İsmail Kartal'dan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal\'dan Djiku\'nun sağlık durumu hakkında açıklama

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Son Dakika Spor Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika

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    Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.

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