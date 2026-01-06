Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi - Son Dakika
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi

Maduro\'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
06.01.2026 18:46  Güncelleme: 18:54
Maduro\'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Haber Videosu

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Mallorca'nın futbolcuları, 4 Ocak'ta oynadıkları Girona maçı öncesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırıldığı sırada üstünde olan eşofman takımını giydi. Bu eşofman takımının stokları ABD'de kısa süre içerisinde tükenmişti.

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği İspanya La Liga'da mücadele eden Mallorca'nın oyuncularının 4 Ocak'ta oynadıkları Girona maçı öncesi giydiği eşofman takımı sosyal medyada dikkat çekerek gündem oldu.

MADURO İLE ÖZDEŞLEŞEN EŞOFMANI GİYDİLER

Mallorca Kulübü oyuncuları, ABD'nin düzenlediği operasyonla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nunkaçırıldığı esnada giydiği eşofmanlardan giydi. Kulübün sosyal medya hesabı, futbolcuların stadyuma giriş görüntülerini paylaşırken futbolcuların üstündeki 'Maduro eşofmanı' gözlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEME DAMGA VURDU

Futbolseverler, bu durumun bilinçli mi yoksa rastlantı mı olduğunu dile getirirken, ortaya çıkan görüntüler kısa sürede spor ve siyaset dünyasında gündeme oturdu.

EŞOFMANIN STOKLARI KISA SÜREDE TÜKENDİ

Kısa süre içerisinde viral hale gelen ve merak uyandıran bu eşofman, bir Amerikan markasına ait olmasıyla da konuşulmuş, ABD'de stoklarının kısa sürede tükendiği belirtilmişti.

İşte Maduro'nun kaçırıldığı esnadaki o görüntüsü:

Son Dakika Spor Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    helal olsun 20 1 Yanıtla
  • Elif Nur Öztürk Elif Nur Öztürk:
    Amerika'nın markasıymış şimdi destek mi oldular köstek mi?? 16 1 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Biraz da Nike kazansın, hep Starbucks mı kazanacak? :) 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
