Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in suç duyurusuyla başlayan, karaborsa bilet iddiaları soruşturmasında savcılıktan takipsizlik kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, karaborsa üzerinden bilet satılarak menfaat elde edildiğine ilişkin iddiaların doğruluğunu ortaya koyacak herhangi bir somut bilgi ve belgenin bulunmadığı belirtildi.

02.12.2024 16:32  Güncelleme: 16:56
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Galatasaray'da iç saha maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları Türk futbol gündemini uzun süre meşgul etmişti. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen başkan Dursun Özbek'in başvurusuyla açılan soruşturmadan karar çıktı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Galatasaray maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları üzerine Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in suç duyurusuyla başlayan soruşturmada savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından, basında ve sosyal medyada gündeme getirilerek Galatasaray maç biletlerinin karaborsada satıldığı iddialarının araştırılması için 29 Nisan'da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi

FATİH ALTAYLI VE EBRU GÜRSOY'UN İFADESİ ALINDI

Kararda, suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve emniyet güçlerine yapılan 46 ihbarın birleştirildiği ve 8 şüphelinin ifadesinin alındığı kaydedildi.

Kararda, sosyal medyada çok takipçisi olan tanık konumundaki kişilerin yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada birbirlerinden öğrendikleri iddiaları gündeme getirdikleri, tanıkların beyanlarında genellikle bu iddiaları tanık Fatih Altaylı ve Ebru Gürsoy'dan öğrendiklerini ve başka bilgilerinin olmadığını söyledikleri aktarıldı.

Tanıkların bir çoğunun bilgi ve belge sunacaklarını beyan etmiş olmalarına rağmen, soruşturma aşamasında geçen sürede herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı belirtilen kararda, soyut nitelikteki tanık beyanları dışında suçun işlendiğini gösterir herhangi bir delilin bulunup bulunmadığının tespiti için savcılık tarafından gerekli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla araştırma yapıldığı ancak Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi ve çalışanlarının da içerisinde bulunduğu karaborsa üzerinden bilet satışı sonrası menfaat elde edildiğine ilişkin iddianın ispatını sağlayabilecek bir delile ulaşılamadığı ifade edildi.

SOYUT İDDİA KAPSAMINDA KALDI

Birçok taraftarın bilet bulamaması nedeniyle maçlara katılamadığı yönündeki iddialara da yer verilen kararda, kulübün müsabakalardan önce yaklaşık 5-6 bin kişinin bileti satışa sunduğu ancak bilet almak amacıyla sisteme giriş yapmaya çalışan 250 bin ile 500 bin arasında ziyaretçinin bulunduğu, hayatın olağan akışı itibarıyla bilet alım işleminde bu nedenle güçlük yaşanabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Bu aşamada bilet bulmanın mümkün olmadığına ilişkin beyanların da soyut iddia kapsamında kaldığı vurgulanan kararda, bu hususun ispatının siteye erişmeye çalışan kişi sayısı doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Galatasaray Spor Kulübünün cevabi yazısında belirtildiği üzere bot hesaplar üzerinden sisteme erişim yapıldığına ilişkin incelemede ise bu sitelerin yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle araştırma yapılamadığının altı çizildi.

Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi

56 MİLYON EUROLUK MENFAATE DAİR DELİL YOK

Karaborsa bilet satışından 56 milyon avro civarında menfaat elde edildiğine ilişkin beyanların da soyut beyan aşamasında kaldığı kaydedilen kararda, bilet satışından veya kombine satışından menfaat elde edildiğine ilişkin soruşturma dosyasına herhangi bilgi ve belge sunulmadığı gibi savcılık tarafından resen yapılan araştırmada da bu konuya ilişkin herhangi bir delil bulunamadığı bildirildi.

Savcılığa sunulan banka listesindeki taraftar bilgileri ve sayıları ile siteye başvuran ziyaretçi sayılarının Galatasaray Spor Kulübünün savcılığa beyan ettiği verilerle uyumlu olduğuna işaret edilen kararda, elektronik şekilde üretilen bilet veya kombine haricinde fiziki olarak herhangi bir biletin veya kombinenin yetkisiz kişiler tarafından satıldığına dair delilin de bulunmadığı bilgisi verildi.

Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi

"İDDİALARIN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL"

İddia kaynaklarının da belli olmadığı aktarılan kararda, şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte, her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli delil elde edilemediği ifade edildi.

Kararda, tüm bu gerekçelerle, aralarında Bora İsmail Bahçetepe ve Eray Yazgan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

Galatasaray\'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi

Dursun Özbek, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Nurrahman Kocak:
    Malum şahsın takimi zaten niye ceza versinlerki 28 6 Yanıtla
  • ekenel:
    Şaşırdık mı tabiki hayırrr 29 4 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    peki başkanım biletler satısa cıkmadan rezervasyon alıyorlar biletler için sonra biletler satısa cıkıyor pasolig sitesi acmıyor kim yapıyor ozaman sen başkansın biliyorsun neden onlem almıyorsun 22 0 Yanıtla
  • osman eryigit:
    Komiksiniz valla Avrupa’ya özenenler keşke adaletinizde özense biraz şike yolsuzluk karapara hepsi var ama suç yok ?? 12 2 Yanıtla
  • Neco:
    Cukkadan masibini alanlar neden aleyhte bir karar çıkarttırsın ki dimi ama 9 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Yapi bu iste. her boku yerler, mahkemede takipsizlik cikarttirirlar 8 1 Yanıtla
  • Ömer Çelik:
    Komisyoncu sekiztaşlılar ve tecilli şikeci fenerliler yorum yapacak durumda değiller. Kum da oynasınlar 0 5 Yanıtla
  • Omur Yanardag:
    çok şey yazmak isterdim ama zor tutuyorum kendimi. 4 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Sonra Yapı deyince kızıyor bu malûm kulüp. Yapı her yerde yargıda bile kullanıyorlar. Gs nin kendi içinden bile bir çok adam bunu kabullenirken yargıdan takipsizlik kararı bravoo 3 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Iyı indirdiler 1 0 Yanıtla
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