Malinovskyi: Taraftarımızı Mutlu Etmek İstiyoruz

TRABZONSPOR'UN Ukraynalı futbolcusu Ruslan Malinovskyi, bordo-mavili taraftarların futbolla yaşayan bir camia olduğunu belirterek, "Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. En iyi performansımızı takımımız ve taraftarımız için sahaya yansıtacağız" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovsky bordo-mavili takımın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Malinovskyi, yeni sezon hazırlıkları, teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışı, Türkiye Ligi, adaptasyon süreci, liderlik anlayışı ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'FATİH TEKKE DETAYLARA ÖNEM VERİYOR'

Yeni sezon hazırlıklarının yoğun tempoda devam ettiğini belirten Malinovskyi, kamp döneminde fiziksel çalışmaların ön planda olduğunu söyledi. Sezon içerisinde bu yüklemeleri yapmanın kolay olmadığını ifade eden Ukraynalı futbolcu, hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Takıma kısa süre önce katılmasına rağmen çok iyi bir ortamla karşılaştığını belirten Malinovskyi, "Takıma geleli çok uzun zaman olmadı ancak arkadaşlarımın harika insanlar olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var. Fatih Hocamızla toplantılar yaptık. Nasıl oynamak istediğini, oyun prensiplerini ve bizden beklentilerini ayrıntılı şekilde anlattı. Orta sahanın merkezindeki üç farklı pozisyonda görev alabiliyorum. İtalya'da kazandığım tecrübeyle birlikte hocamızın beklentilerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Hazırlık maçları bizim için büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmalarda eksiklerimizi görecek, sezon öncesinde daha iyi neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz" dedi.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin çalışma anlayışına da değinen deneyimli futbolcu, "Hocamız İtalya'da birlikte çalıştığım teknik direktörlere benziyor. Taktiksel anlamda en küçük detaya kadar çalışıyor ve oyuncularına bunu aktarmaya çalışıyor. Son derece tutkulu bir teknik adam. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.

'TÜRKİYE LİGİ FİZİKSEL VE TAKTİKSEL BİR LİG'

Türkiye Ligi'ni transfer sürecinden itibaren yakından takip ettiğini belirten Malinovskyi, ligin hem fiziksel mücadele hem de taktiksel disiplin açısından dikkat

çektiğini söyledi. Hangi bölgede görev yapacağının teknik heyetin kararı olacağını belirten Ukraynalı futbolcu, "Bir maça çıktıktan sonra ligi daha doğru değerlendirebilirim. Araştırmalarımda fiziksel mücadelenin yoğun olduğu, bazı maçlarda ise pozisyon bilgisinin ön plana çıktığı bir lig olduğunu gördüm. Nerede oynayacağıma hocamız karar verecek. Daha geride ya da daha ileride görev almam benim için fark etmez. Hangi pozisyonda olursam olayım daha önce kazandığım tecrübelerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUM'

Avrupa'nın üst düzey organizasyonlarında uzun yıllar forma giydiğini hatırlatan Malinovskyi, "25-26 yaşlarında her maça çıkarken çok farklı bir heyecan yaşarsınız. Ancak yıllar geçtikçe ve yaklaşık 35-40 Avrupa Ligi ile 20 Şampiyonlar Ligi maçına çıktıktan sonra o heyecan yerini sakinliğe bırakıyor. Oyun içinde daha doğru kararlar vermeye başlıyorsunuz. Ben de bu olgunluğumu takım arkadaşlarıma yansıtmak istiyorum. Biz futbolcular sevdiğimiz işi yaparak hayatımızı kazanıyoruz. Bu nedenle her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum" dedi.

'TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ'

Trabzonspor taraftarının kendisine gösterdiği ilginin beklentilerinin de üzerinde olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, bordo-mavili taraftarların futbolla yaşayan bir camia olduğunu bildiğini söyledi. Trabzonspor'da başarılı olmak istediğini dile getiren Malinovskyi, "Harika bir karşılama oldu. Gelmeden önce de böyle bir atmosfer olacağını biliyordum. Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığını, sonuçlardan büyük mutluluk ya da büyük üzüntü duyduğunu biliyorum. Ben de onları mutlu etmek istiyorum. Futbolda en önemli şey performanstır. Bazen şansınızla birkaç maç kazanabilirsiniz ancak sürekli başarı ancak iyi performansla gelir. Biz de takım olarak en iyi performansımızı ortaya koyarak taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Takıma çok sayıda yeni oyuncunun katıldığını belirten Ukraynalı futbolcu, kısa sürede saha içindeki uyumu yakalamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Takım arkadaşlarım kaliteli oyuncular. Birbirimizi daha iyi tanımaya, saha içerisinde neler yapabileceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Ne kadar kısa sürede uyum sağlarsak o kadar güçlü bir takım olacağız" dedi.

'ADAPTASYON SÜRECİM KISA OLACAK'

Trabzonspor'a ve Türkiye'ye uyum konusunda herhangi bir endişe yaşamadığını belirten Malinovskyi, resmi maçların başlamasıyla birlikte adaptasyon sürecinin daha da hızlanacağını söyledi. Transfer öncesinde Türkiye'de forma giyen Ukraynalı futbolcularla görüştüğünü ifade eden deneyimli oyuncu, "Batagov ile zaten birlikteyiz. Kendisine gerekli bütün soruları yöneltiyorum. Bana kulübün harika bir ortam sunduğunu, futbol oynamak isteyen bir oyuncunun ihtiyaç duyduğu her şeyin burada bulunduğunu söylediler. Sadece saha içerisinde değil, saha dışında da profesyonel yaşamanın önemini anlattılar. Ben de bu disipline uygun hareket edeceğim" ifadelerini kullandı.

'DURAN TOPLAR MAÇLARIN ANAHTARI'

Modern futbolda duran topların önemine dikkat çeken Malinovskyi, geçiş oyunlarının ve topa sahip olmanın da sonuçları belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını söyledi. Rakiplerin artık oyuncuları çok detaylı analiz ettiğini belirten Ukraynalı futbolcu, "Bazen golsüz giden bir maçı tek bir duran topla kazanabilirsiniz. Aynı şekilde rakipler de bunu yapabilir. Bu nedenle duran toplar, geçiş oyunları ve topa sahip olmak çok önemli. Rakipler sizi analiz ediyor, güçlü ve zayıf yönlerinizi araştırıyor. Biz de aynı şekilde rakipleri analiz ediyoruz. Bu nedenle her geçen gün daha fazla çalışmak zorundayız. Hücumda başarılı olduğumuz kadar savunmada da başarılı olmak zorundayız" dedi.

'LİDER ÖRNEK OLMALI'

Liderliğin sadece konuşarak değil, davranışlarla gösterildiğini ifade eden Malinovskyi, genç oyunculara örnek olmanın tecrübeli futbolcuların en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Futbolda her zaman kazanmanın mümkün olmadığını dile getiren Ukraynalı oyuncu, "Bir lider her zaman elinden gelenin en iyisini vermeli. Antrenmanda da maçta da takım arkadaşlarına örnek olmalı. Futbol anların oyunu ve her zaman kazanamazsınız. Zor dönemler yaşayabilirsiniz. Böyle anlarda sakin kalabilmek, takımın aklını kaybetmesini önlemek ve olgun davranabilmek çok önemli. Avrupa'da edindiğim tecrübelerle takımımıza bu anlamda katkı sağlamaya çalışacağım" diye konuştu.

'YENİ TRANSFERLER KALİTELİ'

Açıklamalarının sonunda transferlere de değinen Malinovskyi, bu konuda karar verici konumda olmadığını belirterek, "Transferlerle ilgili çok fazla yorum yapmam doğru olmaz. Ancak ilk izlenim olarak Türkiye Ligi'nden aramıza katılan oyuncuların ne kadar kaliteli olduklarını görebiliyorsunuz. Hepsi iyi futbolcular" ifadelerini kullandı.

SALZBURG'TA YOĞUN TEMPO SÜRÜYOR

Öte yandan bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını bugün 18.00'de yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer topla yapılan çalışmanın ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Batagov ile Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.