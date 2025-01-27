Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu

Spor

ANTALYA'da, geçen yıl yükseldikleri 2'nci Lig'de mücadele eden Trendy Hotels Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezonu namağlup tamamladı. Takım, 18 maçın 15'ini 3-0, üçünü de 3-1 kazanarak, 54 puanla şampiyon oldu.

Manavgat Belediyesi bünyesinde, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilerden oluşturulan Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl yükseldiği 2'nci Lig'de, bu yıl namağlup şampiyon olmayı başardı. 16-19 yaş aralığındaki kızların oluşturduğu Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, eylül ayında başlayan 2024-2025 sezonunda ilk maçında Sena Megaspor'u 3-0 yendi. Ligin 8'inci grubunda mücadele eden takım, sırasıyla Marmaris Belediye Spor, Muğla Menteşe Merkez Belediye Spor, Fethiye Voleybol ve Akdeniz Bilgi Spor'u 3-0'lık skorla set vermeden yenmeyi başardı.

PUAN KAYBETMEDİLER

6'ncı haftada Emir Tur Antalyaspor'u 3-1 yenerek ilk kez set veren Manavgatlı kızlar, Kepez Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Açı Koleji ve Bahçeşehir Koleji Dalaman Belediyesi'ni 3-0 yendi. Manavgatlı kızlar, 2'nci tur maçlarıyla birlikte 15 maçı 3-0, üç maçı da 3-1 skorla kazanarak, namağlup 54 puanla şampiyon oldu. Manavgatlı kızlar, 1'inci Lig'e yükselmek için şubat ayında Mersin ve Nevşehir'de düzenlenecek play-off maçlarında mücadele edecek. Toplam 32 takımın katılacağı terfi maçlarında, 4 takım 1'inci Lig'e yükselecek.

MANAVGAT'IN VOLEYBOL HEDEFİ

Oyunculuk ve öğretmenlik ile 30 yılı aşkın süredir voleybol sporunun içinde olan takım baş antrenörü Mahir Şaylan, "Bu takımın arkasında yıllardan beri inatla devam ettirdiğimiz çalışmalar ve büyük bir emek var. Yardımcı antrenörümüz ve sevgili dostum Gökhan Egeli ile birlikte uzun bir yolculuk yapıyoruz. Oyuncuların birçoğunu 9-10 yaşından beri tanıyoruz. Geçmişe baktığımızda A milli takımımız, genç milli takımımız düzeyinde oynayan birçok oyuncu da emeğimiz olduğunu görüyoruz. Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ile ilk görüşmemizde, kendi yetiştirdiğimiz sporcularla üst liglerde mücadele edip başarı kovalamanın doğru olduğu kararında birleştik. Bizi farklı kılan da bu oluşum. Yüksek bütçeli takımlara karşı kazanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Arkasından Manavgat'ı karış karış gezeceğiz, yetenekli sporcuları tek tek bulacağız. Başkanımızın sporculara bakış açısı ve vizyonu ile Manavgat'ı voleybolda konuşulur ve söz sahibi bir yere getireceğiz" diye konuştu.

SLOGAN: MANAVGAT'IN TAKIMI

Manavgat Belediye Spor Şube Sorumlusu Mehmet Çiçek, "Yıllardır birbiri ile oynayan takımımızın uyumu bize de yansıdı. Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve biz yöneticiler uyum içerisinde elimizden geleni yaptık. Manavgat şehri takımına sahip çıktı. Otelcisinden esnafına, bütün şehir gençleri gördüğünde bağrına basıyor, fotoğraflarını çekiyor, sosyal medyada paylaşıyor. Esasında takımımızın sloganı da böyle ortaya çıktı, 'Manavgat'ın takımı'. Gençlere güvenimiz tam. Başarılı olacaklarına inanıyoruz" dedi.

Takım kaptanı Esra Şen, bu takımda olmayı gerçekten çok istediğini belirterek, "Alt liglerdeki mücadele çok daha farklı. Gençlerle yola çıkmış bir takımın içindeyseniz tecrübenizle, örnek davranışlarınızla gençlere ışık tutmak zorunda hissediyorsunuz. Bu arada şunu da gördüm; Şehir takım ile bütünleşmiş ve gerçekten Manavgat'ın takımı olmuş" dedi.

Takımın başarılı oyuncusu İrem İnce, takım arkadaşlarıyla ilk defa bu sezon tribünleri dolu, bütün şehrin kendilerini tanıdığı bir kulüpte oynadıklarını belirterek, "Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Ama sorumluluğumuzu da bir o kadar artırıyor. Mersin'de oynayacağımız takımlar İnegöl, Orhaniye, Büyükçekmece Voleybol Akademi ve Hakkari Spor. Sonrasında oynayacak olduğumuz takımlar belli değil. Diğer grupların birincileri ve ikincileri ile oynayacağız. Başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Oyunculardan Büşra Ulusoy, uyumun mükemmel olduğu takım arkadaşlarıyla birbirini çok seven, mükemmel ve gerçek bir takım içinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.