Manisa'da U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası başladı
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
TÜRKİYE Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'da organize edilen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, Tayland ile Hollanda arasında oynanan müsabaka ile başladı. Şampiyonanın açılış maçında Hollanda, rakibi Tayland'ı 11-7 yendi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda 4 Temmuz'a kadar devam edecek şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Tayland, Hollanda, Zimbabve, Yunanistan, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Macaristan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna, Malta, İspanya, Çin, İtalya ve Çekya katılıyor. Şampiyonda ilk gün Zimbabve-Kanada, Almanya-Hırvatistan, Kazakistan-Güney Afrika, ABD-Yeni Zelanda, Çin-Çekya Ukrayna-İspanya maçları oynanacak. Millilerimiz ise ilk maçını bu akşam 20.00'de Avustralya ile yapacak.
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