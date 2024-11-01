İ. Renay Onur: Maraton katılımında kendi rekorlarımızı kırmış bulunmaktayız
'Bu sene bizi çok heyecanlandıran bir proje daha başlattık'
'İstanbul bu tür katılımcılar için çok özel bir nokta'
SÜPER LİG
20.00 Gaziantep FK - Göztepe
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
17.00 Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham maçı hazırlıklarını sürdürecek.
1'İNCİ LİG
20.00 Boluspor - Ümraniyespor
BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Partizan
- Basketbol Süper Ligi
19.00 Bahçeşehir - Yalovaspor
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Fenerbahçe Opet - Emlak Konut
TÜRKİYE ÇİM HOKEYİ FEDERASYONU
- Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Genel Kurulu yapılacak.
Son Dakika › Spor › Maraton Rekorları Kırıldı - Son Dakika
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