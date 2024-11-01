Maraton Rekorları Kırıldı

Spor

İ. Renay Onur: Maraton katılımında kendi rekorlarımızı kırmış bulunmaktayız

'Bu sene bizi çok heyecanlandıran bir proje daha başlattık'

'İstanbul bu tür katılımcılar için çok özel bir nokta'

SÜPER LİG

20.00 Gaziantep FK - Göztepe

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

17.00 Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham maçı hazırlıklarını sürdürecek.

1'İNCİ LİG

20.00 Boluspor - Ümraniyespor

BASKETBOL

- EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Partizan

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Bahçeşehir - Yalovaspor

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Fenerbahçe Opet - Emlak Konut

TÜRKİYE ÇİM HOKEYİ FEDERASYONU

- Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Genel Kurulu yapılacak.