Mardin 1969 Spor, 1\'inci Lig\'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Mardin 1969 Spor, 15 Ekim Perşembe günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda yaptığı çalışmayla başladı. Teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Bursaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Mardin 1969 Spor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.