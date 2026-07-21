Mardin 1969 Spor\'da Transfer Zorlukları

1'inci Lig takımlarından Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, transferler konusunda zor bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, "Yeni çıkmış takımlara daha detaycı bakabiliyor futbolcu kardeşlerimiz. Onlara da hak veriyorum. Bu süreçte bir zorluk yaşıyoruz. Bazen kafamızdaki oyun formatına uygun oyuncuları alma anlamında zorluk yaşıyoruz" dedi.

1'inci Lig'in yeni takımlarından Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Mardin ekibi, teknik direktör Ahmet Cingöz nezaretinde sabah antrenmanında kondisyon çalıştı. Kırmızı-lacivertliler, bu akşam yapacağı antrenmanın ardından oyunculara izin verilecek. Futbolcular, iznin ardından Bolu'nun Gerede ilçesinde üçüncü etap kampına girerek yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, ikinci etap kamp çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi. Cingöz, "Daha çok fiziksel ama ikinci etapta hem fiziksel hem oyun formatımızı oyunculara empoze etme anlamında iyi geçtiğini düşünüyorum. Akşam antrenmanıyla birlikte bu etaba son vereceğiz. 3 gün sonra tekrar takım toplanacak, artık tamamen oyun formatımızı oturtma anlamında, lige çok güçlü şekilde girme anlamında start vermiş olacağız. Transferler anlamında gerçekten de zor bir süreç yaşıyoruz. İyi oyuncuya gidiyoruz, iyi oyuncuların da tabii ki de seçeneği oluyor. İyi oyuncu sonuçta iyiye gittiğin için başka kulüpler de istiyor. Sen de o seçeneklerden biri oluyorsun. Sonuçta yeni çıkmış bir takımsın Mardin 1969 Spor olarak. Yeni çıkmış takımlara daha detaycı bakabiliyor futbolcu kardeşlerimiz. Onlara da hak veriyorum. Bu süreçte bir zorluk yaşıyoruz. Bazen kafamızdaki oyun formatına uygun oyuncuları alma anlamında zorluk yaşıyoruz tabii ki de. O formatı biraz daha değiştirebilir miyiz, o zaman o olmazsa şu olsun diye düşündüğümüz oyunculara gitmek durumunda kalıyoruz maalesef. Çünkü gerçekten de bu dönem sadece biz değil, Türkiye'ye baktığınız zaman hem Süper Lig hem 1'inci Lig, yurt dışından oyuncu getirme anlamında çok zorluk yaşıyor. İçerideki oyuncuların da rakamsal anlamda maliyetleri çok yüksek ki iç piyasada da takımlar anlamında rağbet gördükleri için yine biz bir seçenek takımı oluyoruz. Şu an 3-4 tane çok iyi oyuncuyla temastayız. İnşallah 3-4 güne kadar da bu transferlerimiz bitmiş olacak. Anlaştığımız, imza attırdığımız oyuncularımız var. Onlar birkaç güne burada olmuş olacaklar. İyi bir takım olarak lige gireceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız bu konuda rahat olsunlar" diye konuştu.

'SON YILLARIN EN ZOR 1'İNCİ LİGİ'

Cingöz, yeni sezonda 1'inci Lig'in son yılların en zor ligi olduğuna dikkat çekti. 48 yaşındaki teknik adam, "Yıllarca ben bu liglerde yardımcı hocalık, teknik adamlık, sportif direktörlük yaptım. Son yılların en zor yılı diyebilirim. Çünkü ilk defa bu kadar büyük camiaların bu liglerde olduğunu hep beraber görüyoruz. Hedefe gelince hayatım boyunca her zaman yukarıya baktım, hayaller kurdum. O hayaller doğrultusunda da müthiş şekilde bir sahaya çaba verdim, çaba gösterdim. Oyuncularıma da bunu empoze ettim. Oyuncularımın da hayalleri olmayan hiçbir oyuncuyla ya da gamsız hiçbir oyuncuyla yola çıkmadım. O oyuncu profillerini takımıma kazandırmaya çalıştım. Bunların hepsinin harmanlandığı bir ortamda hedefler her zaman en yukarı olur. Ama biz asla Mardin olarak yeni çıktık. Biz çok iddialı kelimeler kullanmıyorum. Önce bakın az önce bir şey söyledim; transferlerde zorluk yaşıyoruz. Görüştüğümüz oyuncular tereddütlü bakıyor ama önümüzdeki yıl her şey daha başka olacak, herkes Mardin 1969'a gelmek için çaba gösterecek" ifadelerini kullandı.