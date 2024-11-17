Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla 76K, 48K, 30K, 16K ve 5K'lık parkurlarda yapıldı.

Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye sponsorluğundaki yarışta Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcu mücadele etti.

Atatürk Heykeli'nden başlayan yarışta Mezargediği ve Yeşil Belde'den Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçen yarışçılar, mücadeleyi Marmaris sahilinde bitirdi.

Marmaris'in eşsiz doğasındaki parkurlarda kıyasıya mücadele verilirken yarışçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla yanan ormanlık alandan geçerken tohumları toprakla buluşturdu.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'nın 5K'lık parkurunda Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sporcularla koştu.

Dereceye girenler

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'nın 76K'lık parkurunda erkeklerde birinci 7: 51: 02.05'lik derece elde eden Bilinçli Amatör'den Erkan Bacak oldu. İkinciliği 7: 51: 08: 86'lık derecesiyle Training Zone'dan Abdülkadir Topkaraoğlu, üçüncülüğü 7: 54: 03: 78'lik derecesiyle Alb-Traum 100'den Schmied Mamuel elde etti.

76K'lık parkurda kadınlarda 9: 45: 51.26'lık derecesiyle Rus sporcu Kseniia Ferapontova kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 10: 42: 24.72'lik derecesiyle Gaziemir Belediyesi'nden Hacer Uslu, üçüncü 11: 02: 00.01'lik derecesiyle MYRC'den Selin Sevgi oldu.

Organizasyonun 48K'lık parkurunda erkeklerde liderliği 4: 28: 45.54'lük derece ile Tunuslu Mehdi Mersni elde etti. İkinci sırayı 4: 37: 02.43'lük derecesiyle Training System'den Rus sporcu Valentin Zasypkin, üçüncü sırayı 4: 44: 09.04'lük derecesiyle Antalya Running'den Mehmet Zeki Sarı aldı.

48K'lık parkurda kadınlarda 6: 20: 37.63'lük derecesiyle Runs N'Roses'den Doğa Canik elde etti. İkinci 6: 31: 27.46'lık derecesiyle Tunuslu Roua Jemei, üçüncü 6: 41: 56.66'lık derecesiyle Akyaka Runner's'dan Gizem Civan Üztek oldu.

30K'lık parkurun erkeklerde kürsünün zirvesinde 2: 17: 20.10'luk derecesiyle Rundamental Asics'den Ege Yoldüren yer aldı. İkinciliği 2: 26: 56.81'lik derece ile Telmessos Runners'dan Yasin Topuz, üçüncülüğü 2: 29: 18.83'lük derece ile Runs N'Roses'den Enes Halit Yılmaz elde etti.

30K'lık parkurda kadınlarda 2: 51: 20.86'lık derecesiyle Marmaris Run'dan Nina Bychkov lider oldu. İkinci sırada 2: 53: 53.99'luk derece elde eden Eugenie Rooke, üçüncü sırada 2: 58: 33.39'luk derece elde eden Kepezspor Atletizm'den Nebahat Yılmaz yer aldı.

16K'lık parkurda erkeklerde liderliği 1: 10: 21.18'lik derecesiyle Antalya Running'den Ababekir Karanal elde etti. İkinci 1: 10: 37.90'lık derece elde eden Rundamental'den Gökhan Gündoğan Şen, üçüncü 1: 12: 01.61'lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü'nden Mehmet Aydıngör oldu.

16K kadınlarda 1: 21: 52.66'lık derecesiyle Bodrum Running Club'dan Fatma Taş Tatlı zirvede yer aldı. İkinciliği 1: 32: 34.64'lük derecesiyle Gülce Çelik, üçüncülüğü 1: 40: 43.42'lik derecesiyle Blaundusrun'dan Bahar Ateş Çakır elde etti.

5K'da erkeklerde birinci 0: 20: 09.85'lik derecesiyle Antalya Running'den Ababekir Karanal oldu. İkinci 0: 20: 30.15'lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü'nden Mehmet Aydıngör, üçüncü 0: 22: 33.48'lik derece elde eden Lapuertasports'dan Özkan Ercoşkun oldu.

5K'da kadınlarda 0: 25: 58.71'lik derecesiyle Anna Kantarmış zirvede yer aldı. İkinciliği 0: 28: 39.21'lik derecesiyle Muğlaspor'dan Esra Uzun, üçüncülüğü 0: 29: 58.70'lik derecesiyle Rundorfin'den Çiğdem Demir elde etti.

Ödül töreni

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'da dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ödül töreninde yaptığı açıklamada, kendisinin de 5K'da koştuğunu belirterek, "Seneye 16K'da yer alacağım. 1 sene de sürmeyecek mart ayında bir organizasyon yapacağız. Marmaris doğası ile sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir bölge. Geçtiğimiz sene bir yangın yaşamıştık. Bir tema da gerçekleştirdik tohumları ormanda toprakla buluşturma yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Marmaris'in ağaçlandırılması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Hepimizin katkılarıyla Marmaris'i daha güzel yaşamaya, sizlerin keyif aldığı organizasyonları burada yapmaya devam edeceğiz. Katkı ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay ise koşunun çok güzel bir havada gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Sabah güneşle startı verip gün boyu sağanak yağış ve fırtına ile devam ettik. Ultra maratonlarda koşucularımız bu gibi havalar için aslında arazide olmayı seviyor Mutluyuz, yüksek sayıda da bir katılım vardı. İlk yılı için standartların çok üzerinde bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek." ifadeleri kullandı.