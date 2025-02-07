Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Geniş Video İzle

Mauro Icardi, tedavi sürecinin devamı için İstanbul'a gelmiş olmasına rağmen, ülkesine geri döndü. Sakatlığının ardından Arjantin'e dönen Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı boşanma süreci nedeniyle uzun süre İstanbul'dan uzakta kalmıştı. Yeni sevgilisi ile birlikte İstanbul'a dönen Icardi, sorunlu boşanma davası ve çocuklarının velayeti için yeniden Arjantin'e dönmek zorunda kaldı.

07.02.2025 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, tedavi sürecinin devamı için İstanbul'a gelmiş olmasına rağmen ülkesine geri döndü.

GELİŞİYLE GİDİŞİ BİR OLDU

Arjantinli futbolcu, Wanda Nara ile olan ilişkisinin sona ermesinin ardından yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü. Ancak, Icardi'nin Türkiye'deki serüveni yine kısa sürdü.

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu boşanma davası ve çocuklarının velayeti için yaşanan hukuki süreç nedeniyle yeniden Arjantin'e dönmek zorunda kaldı. Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile uçaktan bir fotoğraf paylaştı.

Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü
Mauro Icardi, Arjantin\'e geri döndü

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, İstanbul, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Tarık Yüce:
    6snin paralarını gacılara yediriyor ahahhaha. sonra onları da başkaları götürüyor zavallı bi hayat 29 14 Yanıtla
  • Sener Demir:
    si.kardimiz dönene kadar, Osimhen’imiz, Moratamız var rahat olun civcivler, icardi de geldiğinde, üçlü çektirmeye devam 22 20 Yanıtla
  • gurcan dikici:
    si. kardi fenere aynı muameleyi yapacak 22 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    boynuzlu iş başında 18 6 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    buranın top toplayıcısı kim ya, şu 6sli çelikle 8taşlı ferhoştu toplayın 14 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞİKEDEN BAHCE LILER SIZ CENGİZ IN SIZE CAKTIGI 25 MILYON EURO BECAO NUN 12 MILYON EURO, SERDAR AZIZ IN 10 MILYON EURO, MHY EN AZ 5 MILYON EURO, MAXSİMEN 8 MİLYON EURO YA BAKIN 9 14 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray a kazığı soktu Galatasaray ın haberi yok ne kazık hemde 8 13 Yanıtla
    Osman Kaan:
    Bir akıllı sensin galiba, Gs hesap edemiyor müthiş zekanla olayı çözdüm diyorsun 0 0
  • Volkan Tuncer:
    futbol hayatı bitti 15 4 Yanıtla
  • gökhan çelik:
    ne kazanıyor bunlar böyle ya gidiyor geliyor özel uçak taksi çevirir gibi 16 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:05:13. #1.12#
SON DAKİKA: Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.