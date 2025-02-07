Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, tedavi sürecinin devamı için İstanbul'a gelmiş olmasına rağmen ülkesine geri döndü.
Arjantinli futbolcu, Wanda Nara ile olan ilişkisinin sona ermesinin ardından yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü. Ancak, Icardi'nin Türkiye'deki serüveni yine kısa sürdü.
Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu boşanma davası ve çocuklarının velayeti için yaşanan hukuki süreç nedeniyle yeniden Arjantin'e dönmek zorunda kaldı. Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile uçaktan bir fotoğraf paylaştı.
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü - Son Dakika
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