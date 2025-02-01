UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi bu akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapattığı açıklanan Mauro Icardi İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne inen Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.
Ülkesinde ameliyat olan 31 yaşındaki Arjantinli golcü tedavisine Türkiye'de devam edecek. Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Spor › Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı - Son Dakika
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