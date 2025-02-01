Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı - Son Dakika
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Spor

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

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UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, İstanbul'a dönüş yaptı. Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

01.02.2025 20:17  Güncelleme: 20:21
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UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi bu akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

ICARDİ, İSTANBUL'A SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapattığı açıklanan Mauro Icardi İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne inen Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

TEDAVİSİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Ülkesinde ameliyat olan 31 yaşındaki Arjantinli golcü tedavisine Türkiye'de devam edecek. Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği henüz bilinmiyor.

Icardi İstanbul\'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
Kaynak: DHA

Mauro Icardi, İstanbul, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Kocanızı özlediniz mi kuşlar 73 13 Yanıtla
  • Türk:
    Siiiicardi mağdurları herkes sakin olsun! an asını alan gelmiş ne bu kalabalık ahahahaha ortada kalmış yuvasız kuş an anı bac ını al gel slkezec merak etme ;) 41 5 Yanıtla
  • Türk:
    nmzsz Feridun an asını pzrlmya gelmiş ;) annn nesini kendi tutupşktrriro gavvat oe. sıraya koy hepsini ıslak ıslak geliyor git bak mutlu mu ;) 40 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Boynuzlu geldi çok fazla sürmez buda takar boynuzları buna. Gavatsarayın gavatı hoş gelmiş. 4 25 Yanıtla
  • Türk:
    feridün ann anı , baç ını, tatlı krnı hazırla sadece sicardi değil hepimizi onlarla düşün yalayarak ufff 21 1 Yanıtla
  • Türk:
    Sicardiyi özleyen ağzına almaya diline dolamaya gelen şikeciler sıraya geçin hepinize yeteceğiz :)))) 12 3 Yanıtla
  • Jesus Yildiz:
    fit halinden uzaklaşmış çok kilo almış 10 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    İcardi yakında loading,.. ciccivlere duyrulur ???? 9 2 Yanıtla
  • Osman:
    Dernek kurun İcardi mağdurları 6 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    bizim içinde becer bunu Boynuzlu 4 4 Yanıtla
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