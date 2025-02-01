Icardi İstanbul\'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

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UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi bu akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.

ICARDİ, İSTANBUL'A SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapattığı açıklanan Mauro Icardi İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne inen Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

TEDAVİSİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Ülkesinde ameliyat olan 31 yaşındaki Arjantinli golcü tedavisine Türkiye'de devam edecek. Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği henüz bilinmiyor.