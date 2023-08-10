Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi ve ailesi İstanbul'a yerleşti. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın İstanbul turunda bir esnafla yaşadığı diyalog sonrası yaşadığı şaşkınlık ise dikkat çekti.
Çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezen Wanda Nara, birçok dükkana uğradı. Bunlardan birinde esnafın, "Icardi ile yatıp, Icardi ile kalkıyorum." sözlerini duyan Nara kısa süreli şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Wanda Nara'nın İstanbul'a temelli taşınması sonrası hemen Türkiye'ye adapte olması ve esnafla sohbeti sırasındaki doğal tavırları büyük beğeni topladı.
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