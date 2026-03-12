Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi - Son Dakika
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
12.03.2026 18:14
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Haber Videosu

Liverpool maçının ardından Türkiye'den ayrılan Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi'nin İtalya'nın Milano şehrinde kız arkadaşının doğum gününde olduğu görüldü. RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'ın antrenmanlarına çıkmayan Icardi'nin bu paylaşımları, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki Arjantinli golcü oyuncusu Mauro Icardi, yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI, MiLANO'DA GÖRÜLDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçının ardından Türkiye'den ayrılan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi'nin yapılan paylaşımda İtalya'nın Milano şehrinde arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşının doğum gününde olduğu görüldü.

Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray, bu maç için çalışmalarını sürdürürken, Arjantinli oyuncu henüz Türkiye'ye dönmedi. Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımları kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Icardi, bu maçlarda 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 240577 240577:
    bu nasıl disiplinsizlik.cezasını keseceksin .sezon sonunda yolcu edeceksin 13 4 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    adam keyfine baksın OSİ hallediyor 15 2 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    Leblebi gibi gol atarken iyiydi şimdi mi kötü oldu 8 4 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Normal 8 1 Yanıtla
  • Aykut Keskiner Aykut Keskiner:
    haberi abartma çabaları bunlar, izinli gitti ve antrenmana katılacak! 2 3 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.