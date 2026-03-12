Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Galatasaray'ın 33 yaşındaki Arjantinli golcü oyuncusu Mauro Icardi, yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI, MiLANO'DA GÖRÜLDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçının ardından Türkiye'den ayrılan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi'nin yapılan paylaşımda İtalya'nın Milano şehrinde arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşının doğum gününde olduğu görüldü.

ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray, bu maç için çalışmalarını sürdürürken, Arjantinli oyuncu henüz Türkiye'ye dönmedi. Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımları kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Icardi, bu maçlarda 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.