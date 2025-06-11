ABD'deki ikinci hazırlık maçında Meksika ile tarihinde ilk kez karşılaşan A Milli Takımı, sahadan 1-0 mağlubiyetler ayrılırken; mücadeleye yaşanan gerginlikler damga vurdu. Meksikalı futbolcuların gereksiz sertlikleri Arda Güler'i çıldırttı.
Karşılaşmada sahaya iki kez taraftar girdi ve hakem, mücadeleyi iki kez durdurdu. Meksikalı taraftarlar güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldıktan sonra oyun iki kez yeniden hareketlendi.
Öte yandan Meksika- Türkiye maçında iki kez saha karıştı. 45+3'te Merih Demiral'ın rakibine faul yaparak sarı kart gördüğü pozisyonun ardından Meksikalı oyuncular, milli futbolcuya sert tepki gösterdi.
Meksikalı birkaç oyuncu Merih'in üzerine gelince millî futbolcular da araya girdi ve gerginlik arttı. Bu esnada Arda Güler'in çok öfkeli olduğu görüldü. Real Madrid'in yıldızı, Meksikalı oyunculara sert tepki gösterdi.
İlk maçta ABD'yi 2-1 yenen Türkiye, böylelikle Amerika Birleşik Kampı'nı tamamladı. Futbolcular kısa süreli bir tatil yaptıktan sonra kulüp takımlarına geri dönecekler.
A Millî Takım, eylül ayında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne başlayacak. E Grubu'nda yer alan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ilk maçta 4 Eylül'de Gürcistan'a konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay - Son Dakika
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