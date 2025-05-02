Merkezefendi, Fenerbahçe\'yi Yendi

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 13, Bleijenergh 8, Egehan Arna 20, Moody 14, Nnaji 5, Newman, Egemen Güven 8, Mclemore 11, Metin Türen

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu 15, Guduric 3, Zagars 9, Birch 5, McCollum 7, Baldwin 7, Hayes 7, Tarık Biberoviç 5, Hall, Yiğit Hamza 2

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

İLK YARI: 47-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-50

BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket evindeki erteleme sınavında ligde liderliği garantileyip hafta içinde EuroLeague'de de Final Four'a adını yazdıran Fenerbahçe Beko'nun 21 maçlık galibiyet serisine son verdi: 79-63. Alt sıralardaki rakiplerinden Manisa Basket'in de kazandığı haftada hayati bir galibiyet elde ederek kurtuluş yarışında dev bir adım atan Denizli temsilcisi büyük sevinç yaşadı. Evinde art arda 6'ncı galibiyetini alan Merkezefendi bu skorla son 3 haftaya toplam 10 galibiyetle düşme hattının üzerinde girdi. EuroLeague'de Final Four'a kaldığı haftada Süper Lig'de 21 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe 27 maçta sezonun ikinci yenilgisini Denizli'de aldı.

Maça Egehan'ın yanı sıra Moody ve Mclemore'un üçlükleriyle başlayan Merkezefendi ilk periyottan kontrolü eline aldı. Ev sahibi ekip ilk 10 dakikayı 26-18 önde tamamladı. İkinci periyotta üstün oyununu sürdüren Denizli temsilcisi devreyi 10 sayı farkla 47-37 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Merkezefendi lehine fark 15 sayıya kadar çıktı. Son 10 dakika 63-50 başladı. Dördüncü periyoda McCollum'un üst üste sayılarıyla başlayan Fenerbahçe farkı eritmeye çalışsa da ev sahibi rakibine yanıt vermekte gecikmedi. Son bölümde kontrolü elden bırakmadan Denizli ekibi salondan 79-63 galip ayrıldı. Merkezefendi'de Egehan Arna 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.