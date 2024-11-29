Mersin Basketball, Fenerbahçe Gelişim'i Yenerek Öne Geçti - Son Dakika
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Spor

Mersin Basketball, Fenerbahçe Gelişim'i Yenerek Öne Geçti

Mersin Basketball, Fenerbahçe Gelişim\'i Yenerek Öne Geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçında Mersin Basketball, Fenerbahçe Gelişim'i 74-68 skorla mağlup etti ve taraftarlarını sevindirdi.

29.11.2024 23:29  Güncelleme: 23:33
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SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Haldun Çoban, Orcun Akgül, Ahmet Ertuğrul Aşan

MERSİN BASKETBALL: Ecem Kazar 7, Binnur Gülcan Aydoğmuş 17, Hilal Bayraktar 9, Elif Nur Ayhan 8, Yağmur Yıldız 8, Kurstyn Shammar Harden 25

FENERBAHÇE GELİŞİM: Ece Erginay 7, İrem Erdik 9, Özlem Yenidünya 4, Zeynep Naz Töremiş 2, Sudenur Akarpa 10, Tuana Ayşegül Vural 5, Selen İrem Baş 4, Ayşe Yılmaz 15, Dajah Renee Daniel 12

1'İNCİ PERİYOT: 27-14

DEVRE: 44-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-53

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 12'nci haftasında Edip Buran Spor Salonunda Mersin Basketball Fenerbahçe Gelişim'i 74-68 yenerek taraftarını sevindirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mersin Basketball, Fenerbahçe Gelişim'i Yenerek Öne Geçti - Son Dakika

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