Mersin Büyükşehir Belediyesi U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi Ödül Töreni Yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi Ödül Töreni Yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi, ödül töreniyle sona erdi. 147 spor kulübünün katıldığı ve 3 bin çocuğun rekabet ettiği organizasyonda birinci olan takımlara ödülleri takdim edildi.

06.07.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bu yıl 3.'sünü düzenlediği 'U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi', ödül töreni ile sona erdi.

3 Haziran'da başlayan, Türkiye Futbol Federasyonu ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde gerçekleşen Çocuk Futbol Şenliği'nde Erdemli, Silifke, Tarsus ve merkezden 11 ve 12 yaş grubu çocuklar kıyasıya mücadele etti. 147 spor kulübünün katıldığı ve 3 bin çocuğun rekabet ettiği organizasyonda, birinci olan takımlara ödülleri düzenlenen törenlerle takdim edildi.

Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleşen ödül töreninde aileler de yer alarak, çocuklarının mutluluklarına ortak oldu. Ödül töreninde Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları Serdal Gökayaz ve Ali Rıza Özdemir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz da yer aldı.

Ödülleri takdim edilen takımlar arasında U-11 A Grubu birincisi Mersin Büyükşehir Belediyesi, U-11 B Grubu birincisi Kadirefe, U-11 C Grubu M. Çelikspor, U-11 D Grubu birincisi Yenişehir İdman Yurdu olurken, U-12 A Grubu birincisi Akdeniz Zirve, U- 12 B Grubu birincisi M. Demirspor, U-12 C Grubu birincisi Evrensel, U-12 D Grubu birincisi Toroslar Kartal oldu.

Başarılı olan takımlara kupaları verildi

Tarsus'ta gerçekleşen 'U-11, U-12 Futbol Şenlik Ligi' 4 grupta oynandı. Turnuvaya ev sahipliği yapan Tarsus Şehir Stadında gruplarında birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara, düzenlenen törenle kupaları verildi. Genç oyuncuların oldukça heyecanlı oldukları gözlenen kupa törenine, kulüp yönetici ve hocalarının yanı sıra aileler de katıldı.

Erdemli'de gerçekleşen 'U-11, U-12 Futbol Şenlik Ligi'nde, U-11 A ve U-12 A olmak üzere 2 kategoride ödül verildi. Erdemli Stadyumunda gerçekleşen ödül töreninde, U-11 A grubunda Erdemli Belediye birinci, Çeşmeli İdman Yurdu ikinci, Koyuncu Irmak takımları üçüncü oldu. U- 12 A grubunda ise Erdemli Belediye birinci, E.Elit ikinci, Koyuncu Irmak takımı üçüncü oldu.

Silifke Taşucu Stadyumunda gerçekleşen 'U-11, U-12 Futbol Şenlik Ligi' ödül töreninde de başarılı sporculara ödülleri takdim edildi. 2 kategoride verilen ödüllerde U-11 A grubunda Genç Mut birinci, Silifke Çağdaş ikinci, Taşeli İdman Yurdu üçüncü olurken, U-12 A grubunda ise Genç Mut birinci, Silifke Çağdaş ikinci, Silifke Belediye takımları üçüncü oldu.

"Organizasyona olan katılım her sene artarak devam ediyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Türkiye Futbol Federasyonu ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile bu yıl 'U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi'nin 3.'sünü düzenlediklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin spora olan desteğinin artarak devam edeceğini vurgulayan Tok, "Organizasyona katılım her sene artarak, daha fazla takımın mücadele etmesi sağlanıyor. Bu sene merkez ilçelerimizin hepsi, Tarsus, Silifke ve Erdemli'den toplam 147 takım ve 3 bin sporcu, aileleri ile beraber şenliğimize katıldılar. Gelecekte buradan çok ciddi yıldızlar çıkacak. Ben bundan eminim, çünkü içlerinde çok iyi futbolcular var" diyerek, organizasyonda emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

"3 bin sporcunun iştiraki ile çok güzel bir turnuva gerçekleşti"

Futbol Şenlik Ligi'nin yaklaşık bir ay sürdüğünü kaydeden Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, "Yaklaşık bir ay süren turnuvaya 147 takımımız 3 bin sporcu ile iştirak etti. Bu zaten, adı üzerinde şenlik ligi. Bunun kaybedeni olmaz. Kazananı ise hepimiziz. Önümüzdeki yıllarda daha büyük katılımlarla, daha güzel bir organizasyon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, futbol şenliğinin anlamına yakışır bir etkinlik olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi yine bir ilki başlattı ve 200 adet sağlık çantası yaptırdı. Bunu da kulüplerimize hediye etti. Başkanımız Vahap Seçer'in 'Memnuniyetle Mersin' sloganı var. Biz de 'Memnuniyetle spor' diyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika
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