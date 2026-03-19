Messi 900 Gole Ulaşarak Tarihe Geçti

19.03.2026 18:43
Lionel Messi, Nashville SC maçında 900. golünü atarak futbol tarihinde bu başarıya ulaşan ikinci oyuncu oldu.

Lionel Messi, 18 Mart Çarşamba günü Inter Miami'nin Nashville SC ile oynadığı maçta üst düzey organizasyonlarda 900 gole ulaşan tarihteki ikinci oyuncu oldu.

Arjantinli yıldız, Concacaf Şampiyonlar Kupası son 16 turu rövanş maçında dakikalar henüz yediyi gösterirken tarihi gole imza attı.

Otuz sekiz yaşındaki Messi, Haziran 2023'te oynamaya başladığı Inter Miami ile 92 maçta 81 gol kaydetti ve takımının League Cup ve MLS Cup'ı kazanmasına önemli bir rol oynadı.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından kabul edilen Messi, kariyeri boyunca Barcelona, Paris Saint-Germain ve Arjantin Milli Takımı formalarıyla da çok sayıda gol kaydetti.

Parlak kariyerinde sekiz kez Ballon d'Or kazandı.

BBC Sport, bu tarihi kilometre taşının arkasındaki sayıları mercek altına alıyor.

Kariyerinin en başından itibaren rekorları zorladı

On yedi yaş, 10 ay ve yedi günlükken Barcelona ile attığı ilk gol, onu kulüp tarihinin en genç golcüsü haline getirdi.

Ve o günden sonra durmak bilmedi.

Mayıs 2005'te Albacete'ye karşı oynanan La Liga maçında Samuel Eto'o'nun yerine oyuna girdikten sadece üç dakika sonra golünü attı.

Bu gol, Katalan kulübünde geçirdiği 17 yıllık efsanevi kariyerde attığı 672 golün ilkiydi.

Toplamda Barcelona formasıyla 778 maça çıkan Messi, takımıyla birlikte 10 La Liga şampiyonluğu, 7 Copa del Rey, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa ve 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

2021'de PSG'ye transfer olan Messi, Fransa'daki iki sezonluk kariyerinde de Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte oluşturduğu güçlü hücum hattının parçası olarak 75 maçta 32 gol attı.

Katar'da Arjantin'i Dünya Kupası zaferine taşımasından altı ay sonra kulübüyle olan sözleşmesi 2022-23 sezonunun sonunda sona erdi ve eski İngiltere milli takımı kaptanı David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami'ye transfer oldu.

Milli takım düzeyinde ise Messi, Arjantin formasıyla 196 maça çıkıp 115 gol attı.

Gollerini nasıl attı?

Opta verilerine göre Messi'nin 900 golünün dağılımı şöyle:

Messi'nin kariyerinde en çok gol attığı takımlar ise şunlar:

900 gole ulaşan başka kim var?

Futbol dünyasında Messi'yi bu 900 gollük başarısında yalnız bırakmayan bir başka çok önemli isim var.

Uzun yıllardır büyük bir rakibi olan Cristiano Ronaldo, Eylül 2024'te Hırvatistan'a karşı attığı golle 900 gole ulaşmıştı.

41 yaşındaki Ronaldo, o tarihten sonra kulüp ve milli takım düzeyinde 59 gol daha atarak toplam gol sayısını 959'a çıkardı.

Erkek futbolu tarihinde 900 gole ulaşan sadece bu iki isim var.

Brezilyalı efsane Pele'nin kariyerinde 1000'den fazla gol attığını iddia etmişti. Ancak istatistikçiler bu rakamı doğrulamadı ve resmi gol sayısının 778 olduğunu belirtti.

1994 Dünya Kupası'nın kahramanlarından Romario ise kariyerinde 785 gole ulaştı.

2012'deki tarihi performansı

Geçen hafta DC United maçından önce konuşan Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano, Messi için "eşi benzeri yok" ifadesini kullandı.

Barcelona ve Arjantin'de birlikte oynayan ikili, Kasım 2024'te Mascherano'nun MLS kulübünün başına teknik direktör olarak geçmesiyle yeniden bir araya geldi.

Messi, 2012 yılında attığı toplam 91 golle bir takvim yılı içinde en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Barcelona formasıyla 79 gol atan yıldız futbolcu, milli takımıyla da 12 gol kaydetmişti.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan en hızlı oyuncu olarak bu başarıyı 123 maçta elde etti.

Mascherano, Messi hakkında şunları söyledi:

"Ben sadece ayrıcalıklı bir izleyiciyim, ne eksik ne fazla. Onun gol atmasına ne oyuncuyken asistlerle katkı sağladım ne de şimdi teknik direktör olarak.

"Ama attığı gollerin çoğunu, hatta belki çoğundan fazlasını, sizden çok daha yakından izleme şansım oldu ve bu büyük bir ayrıcalık.

"Bahsettiğimiz sayı [900] inanılmaz ve bu yüzden Leo'nun eşi benzeri yok."

Kaynak: BBC

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
FED, faizi sabit bıraktıa FED, faizi sabit bıraktıa
DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat’ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş 2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
Galatasaray Daikin, CEV Kupası’nda finale yükseldi Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı
148 hafta sonra bir ilk Trabzonspor’un şampiyonluk inadı sürüyor 148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor'un şampiyonluk inadı sürüyor
Fransa’da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu
İsrail’de korku dolu gece Hizbullah roketleri böyle görüntülendi İsrail'de korku dolu gece! Hizbullah roketleri böyle görüntülendi
Sadettin Saran’dan Mustafa Varank’a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var Sadettin Saran'dan Mustafa Varank'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var

18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:16
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
18:03
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
16:34
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
15:59
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:55
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
15:22
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
