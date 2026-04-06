Milan Skriniar bir döndü pir döndü

06.04.2026 20:27
Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalan Milan Skriniar, Beşiktaş derbisinde geri dönüş yaparak savunmada farkını hissettirdi. Fenerbahçe, Slovak oyuncunun geri dönmesiyle kalesini gole kapatırken, yıldız isim de performansıyla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'la ile oynanan ilk maçta sakatlanan ve sahalardan uzun süre uzak kalan Milan Skriniar, Beşiktaş derbisinde yeniden formasına kavuştu.

GERİ DÖNDÜĞÜ GİBİ FARKINI HİSSETTİRDİ 

Yaşadığı sakatlık nedeniyle 5'i Süper Lig olmak üzere 7 karşılaşmada forma giyemeyen Slovak savunma oyuncusu, Beşiktaş derbisinde adeta savunmayı yeniden dizayn etti. Gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan yıldız isim, zorlu maçta da iyi bir grafik çizdi.

UZUN BİR ARADAN SONRA KALEYİ GOLE KAPATTI

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın dönmesiyle birlikte ligde uzun bir aradan sonra kalesini gole kapattı. 90 dakikada 4 defa tehlike engelleyen Skriniar, 3 defa pas arası yaptı. 64 defa pas yapan deneyimli isim, bunların 59'unda isabet sağlarken, %92'lik bir oran yakaladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 20:50:36. #.0.4#
