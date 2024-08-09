Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları\'nda gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kilo final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'e yenilerek gümüş madalya aldı.

09.08.2024 00:22
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, Roland-Garros'ta Çinli Yuan Chang ile altın madalya maçına çıktı. Akbaş, mağlup olduğu maçta gümüş madalya kazandı.

Yarı finalde Güney Koreli Aeji İm'i 3-2 yenerek adını finale yazdıran milli sporcu, altın madalya maçında Çinli Yuan Chang ile karşılaştı.

Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, zorlu geçen final müsabakasında Çinli Yuan Chang'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

24 Haziran 2001'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde doğan Hatice Akbaş, babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmeleriyle 10 yaşında kick-boks ve muay thai branşlarıyla spora başladı. 4 yıl hiçbir malzemesi olmadan sadece gölge boksu yaparak Türkiye ve Balkan şampiyonalarına katılan Akbaş, 2014'te boksa geçti. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan Akbaş, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürüyor.

Milli boksör Hatice Akbaş, Olimpiyat 2'ncisi! Paris 2024'ten gümüş madalya geldi

HATİCE AKBAŞ DİĞER BAŞARILARI

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Son Dakika Spor Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz: GÜMÜŞ KAZANMADI, ALTINI ALAMADI ÇİN LI KAZANDI 3 20 Yanıtla
    Tolga çakır: Finale gelene kadar senmi çıktın maçlara. Yazıııııkkkk 1 0
  • Talat Yelbuz: Birisi trt spikerine final maçında 2.ciligin değil şampiyonluğun başarı olduğunu anlatsın, final bitmiş, Çin li sporcu bizimkini pataklamis trt spikeri sonuç açıklanınca bir bağırıyor büyük başarı ikinci olduk diye 2 5 Yanıtla
  • Okan: finale kadar nasıl gelmiş anlayamadım çok etkisizdi finalde.yasi çok genç altın gelir zamanla inşallah tebrik etmek lazim 7 0 Yanıtla

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