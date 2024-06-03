Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Olimpiyat Madalyası Kazanmak İstiyor - Son Dakika
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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Olimpiyat Madalyası Kazanmak İstiyor

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Olimpiyat Madalyası Kazanmak İstiyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, ülkemizde en çok olimpiyat madalyası kazanan sporcu olmayı hedeflediğini belirtti. Ankara'da bir hastane ile sağlık sponsorluğu sözleşmesi imzalayan Kayaalp, olimpiyat hedefine ulaşmak için kısa bir zaman kaldığını ve hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, milli güreşçi Taha Akgül de Kafkasya'da gerçekleştirdikleri kampın verimli geçtiğini ve olimpiyatlara en hazır şekilde gitmeyi planladıklarını söyledi.

03.06.2024 16:53
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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, "İnşallah 4'üncü altını alıp ülkemizde en çok olimpiyat madalyası kazanan sporcu olmayı çok istiyorum" dedi.

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Ankara'da özel bir hastane ile sağlık sponsorluğu sözleşmesi imzaladılar. Milli güreşçiler daha sonra hastanede göz ve kulak taramasından geçirildi.

Burada açıklamalarda bulunan Kayaalp, olimpiyat hedefine ulaşmak için kısa bir zaman kaldığını belirterek, "Hazırlıklarımızı şu an kamplarda gerçekleştiriyoruz. Önümüzde bir yurt dışı kampı ve bir turnuva var. Hafta sonu Macaristan'da son kez kendimizi test edip orada kampta kalacağız. Ondan sonra da zaten 45-50 gün gibi kısa bir zaman kalıyor. En güçlü bir şekilde olimpiyatlara gitmek istiyorum. Bu kez biraz daha farklı olacak. Diğer katıldığım olimpiyatlara göre kilo farkım eksik olmayacak. Tam kilomda olimpiyatlara gideceğim" şeklinde konuştu.

"4'ÜNCÜ OLİMPİYAT MADALYASINI ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

4'üncü kez olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırmak istediğini söyleyen Kayaalp, "Buradaki en büyük hedefim altın madalya alabilmek, sonuçta her şey bir günlük. O gün iyi bir güne denk gelirsek zaten inşallah altın madalyayla bu işi sonlandırmak güzel olur benim için. Yani olimpiyat serüvenimi sonlandırmak olacak. Çünkü 5'inci kez olimpiyatlara da katılacağım. İnşallah 4'üncü altını alıp ülkemizde en çok olimpiyat madalyası kazanan sporcu olmayı çok istiyorum. Dediğim gibi biz çalışacağız. Yeter ki isteyelim, azmedelim ve hedefe konsantre olalım. Konuştuğumuz gibi olimpiyat şakaya gelmeyecek bir yer. Çok heyecan verici bir yer. Yani inanın olimpiyat köyünde zaman geçirmek bile insanlıkların heyecanını kat kat artırıyor. O yüzden maçımıza yakın bir tarihte gitmeyi çalışıyorum oraya. Zaten öyle de konuştuk. Hani gidip aynı dünya, Avrupa Şampiyonası gibi, 2 gün öncesinde gidip maçımızı yapıp işimizi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

"OLİMPİYATLARA EN HAZIR ŞEKİLDE GİDECEĞİZ"

Milli güreşçi Taha Akgül ise, şunları söyledi;

"Kampımız çok güzel geçti. Güreşin merkezi Kafkasya, dünyaya sürekli sporcu ihraç ediyorlar, özellikle güreşte. Şu an bizim rakiplerimizin yüzde 60'ı, yüzde 70'i Dağıstan ve Osetya'dan. Özellikle oraya kampa gitme tercihimiz de benim partner anlamında sıkıntı yaşamamdı. Oraya gittiğimizde inanın 150 kişiyle antrenman yaptık. Yani öyle bir ortam vardı. Gerçekten güreşçi yuvası. Her gün farklı bir kişiyle antrenman yaptım. Aynı 2 kişiyle antrenman yaptığım olmadı. Yani 14 günde 10-12 sporcuyla antrenman yaptım. Hepsi de elit düzeyde, Avrupa ve dünya madalyası alabilecek seviyede sporculardı. O yüzden bizim için çok verimli geçti. Hamdolsun 14 günü de dolu dolu geçirdik. Çok güzel antrenmanlar yaptık. İnşallah olimpiyatlara en hazır şekilde gideceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Olimpiyat Madalyası Kazanmak İstiyor - Son Dakika

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