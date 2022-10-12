- 'Minik boksör' lakaplı Pınar Özkan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Mersin'de yaşayan 17 yaşındaki milli boksör Pınar Özkan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen henüz Türkiye'de bileği bükülmüyor

Kırsal bölgede yaşayan ve zor şartlarda büyüyen Özkan, Dünya Şampiyonası'nda ilk 8'e girip, olimpiyatlara kota almak istiyor

MERSİN - Mersin'de yaşayan 17 yaşındaki milli boksör Pınar Özkan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen henüz Türkiye'de bileği bükülmezken, başarılar elde etmeye devam ediyor. Kırsal bölgede yaşayan ve zor şartlarda büyüyen ancak hiçbir zaman pes etmeyen Özkan, kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ilk 8'e girip, olimpiyatlara kota almak istiyor. Özkan, "Avrupa Şampiyonası'nda olmasa da Dünya Şampiyonası'nda başarının geleceğine inanıyorum. En büyük hedefim olimpiyatlar" dedi.

8 yaşında başladığı boksörlüğe ara vermeden devam eden milli sporcu Pınar Özkan, her geçen gün başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesinde annesiyle yaşayan Özkan, zor şartlarda büyümesine rağmen sporla hayata tutundu. Öpöz Altın Yumruk Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren Özkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak istiyor. Antrenör Bülent Öpöz liderliğinde haftanın 7 günü antrenman yapan Özkan, önce bu yıl Kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda başarı elde etmek istiyor. Özkan, büyük hedefinin ise 2024 Olimpiyatları olduğunu söyledi.

"Olimpiyatlara kota almak istiyorum"

Çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Pınar Özkan, 8 yaşından beri bu sporu yaptığını söyledi. İlk başarısını 2019 yılında elde ettiğini belirten Özkan, " Amasya'da Türkiye şampiyon oldum ve Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan'a gittim. Orada çeyrek finalde elendim. İkinci şampiyonluğumu da geçen sene yaşadım ve Milli Takım seçmelerine katıldım. Yine Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendim. Bu yıl bir kez daha Türkiye şampiyonu oldum ve gittiğim Avrupa Şampiyonası'nda yine çeyrek finalde elendim. Şimdi kasım ayında Dünya Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Tabi bu şampiyonada ilk hedefim dereceye girmek, yani ilk 8'e girmek, olimpiyatlardan kota almak. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda olmasa da Dünya Şampiyonası'nda başarının geleceğine inanıyorum. Tabi en büyük hedefim olimpiyatlar. Oraya gidip, güzel bir şekilde bayrağımızı dalgalandırmak, ülkemizi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

"Kendime, antrenörüme inandım ve başardık"

Kırsal bir bölgede yaşadığını kaydeden Özkan, "Okullar açıldığı zaman yurtta kalıyorum. O dönem yurdun bahçesinde koşular yapıyorum. Hafta sonu köye gittiğimde kros antrenmanları yapıyorum. Her gün zaten salona gelip antrenman yapıyorum. Tabi bu süreç gerçekten beni yoruyor. Bu sene Türkiye Şampiyonası'na hazırladığım dönemde epey bir yorulmuştum. Hem okul üstüme geliyordu hem ailevi sorunlarım vardı hem de spor yapmak gerçekten çok zor oldu. Orada baya bir bunalmıştım ve Bülent hocamla görüşünce o yapabileceğimi, bu durumun üstesinden geleceğimi söyledi. Onun sayesinde ayakta durdum. Kendime, antrenörüme inandım ve başardık" şeklinde konuştu.

Bülent Öpöz: "Ben inanıyorum ki dünya şampiyonasında İstiklal Marşımızı okutacak"

Antrenör Bülent Öpöz ise Pınar'ın küçük yaşlardan beri sporcusu olduğunu dile getirdi. O günden bugüne kadar Pınar'ın çok güzel bir çalışma dönemi geçirdiğini vurgulayan Öpöz, "2019 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Ardından 2020, 2021 ve bu yılda Türkiye şampiyonlukları elde etti. Pınar Avrupa'da çeyrek finallere kadar yükseldi. Tabi Pınar'ın rakiplerine göre biraz boy dezavantajı olduğu için maçlarda bazen sıkıntı yaşıyoruz. Yine de çok güzel mücadele etti. Ona ringde boks çok yakışıyor. Bunu tüm otoriteler söylüyor. Bir taraftan yürekli bir kızımız. Rakip kim olursa olsun ben dövüşmem demiyor. Bu boy dezavantajını ortadan kaldırmak için biz bu sene başka bir çalışma uyguladık. Dünya Şampiyonası'na kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz. Dünya Şampiyonası'nda Pınar'ımız ringe çıkacak. Ben orada inanıyorum ki bu kızımız İstiklal Marşımızı okutacak ve şeytanın bacağını orada kırmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Pınar Türkiye'de daha mağlubiyet almadı"

Pınar'ın Türkiye'de daha mağlubiyeti olmadığının altını çizen Öpöz, "Pınar'ın çok az bir eksiği var. Maneviyat yönünden eksiğiz. Biz maddiyat olarak kimseden bir şey beklemiyoruz. Bizim maneviyat gücümüz bize yetiyor. Maneviyatta da biraz eksik kalıyoruz. Bu tabi biraz ailelerden kaynaklanıyor. Çocuklarımızın küçük yaşta anne veya babasız kalması bu eksikliği doğuruyor. Pınar, küçük yaştan beri benim yanımda. Birçok başarıya imza attı, birçok şeye direndi. Belki de onun yaşındaki bir kız bu kadar süre sporda kalamazdı. Çok büyük bir dirayet gösterdi. Babasız olmanın verdiği bir güç var onda. Savaşıyor, direniyor ve tek başıma ayakta kalacağım diyor. Annesi, ablası destek çıkıyor belki ama Pınar küçüklüğünden beri bize şunu gösterdi ki 'Ben tek başıma mücadele vereceğim, başaracağım, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu' olacağım diyen biri" dedi.