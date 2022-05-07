Montella: "Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz" - Son Dakika
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Montella: "Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz"

07.05.2022 22:07

- Montella: "Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz" Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Tam hazır olmadan yaklaştık demek ki kısa kaldık Avrupa için.

- Montella: "Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz"

ADANA - Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Tam hazır olmadan yaklaştık demek ki kısa kaldık Avrupa için. Biz halen hazır değiliz demek ki Avrupa'ya gitmeye" dedi.

Adana Demirspor, ligin 36. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Herkes için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Özellikle taraftarımız çok fazla destek veriyor bizlere. Üzgün olduğumu söylemeliyim. 1 ay öncesine kadar muazzam bir sezon geçirdiğimiz apaçık ortada. Ancak son 1 aydır sonuçlarla da kötü gidiyoruz. Herkes elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. Gerçeği söylemek gerekirse de bazı futbolcularımızın fiziksel olarak sorunları var. Sahaya çıkıp ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu bölüme de rakamsal olarak eksiklerle geldik. İlk 20 dakika istediğimiz gibi başlamadı. Sonrasında oyunu düzelttik. Rakip topla bizden daha çok oynasa da oyuna ortak olduk. Yediğimiz ikinci gol oyunu koparttı" diye konuştu.

"Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz"

Hakemin iyi bir yönetim sergilediğini belirten Montella, "Hakemle alakalı muazzam bir performans gösterdiğini söylemeliyim. Beğendiğimi söylemeliyim her anlamda. Avrupa'ya tam yaklaşmışken teniste bir cümle vardır 'Kolu kısa kaldı' diye. Tam hazır olmadan yaklaştık demek ki kısa kaldık Avrupa için. Biz halen hazır değiliz demek ki Avrupa'ya gitmeye" ifadelerini kullandı.

Montella: Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz
Montella: Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz
Montella: Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz
Montella: Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz
Montella: Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz
Montella: Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz
Montella: Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz
Montella: Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Montella: 'Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz' - Son Dakika


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