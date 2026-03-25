Montella: \'Dünya Kupası hasretini bitirmek istiyoruz\'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncuların baskıyı kaldırabilecek kapasitede olduğunu ve iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.?

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya büyük saygı duyduğunu anlatan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisini tekrardan görmek beni çok mutlu ediyor. Yanılmıyorsam en çok kupa kazanan teknik direktörler arasında üçüncü sırada. Kendisine saygımız çok büyük. Güzel de bir ilişkimiz var. Bizim için de çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli bir maç. Yıllar oldu. Kupaya hasret devam ediyor. Bu hasreti bitirmek istiyoruz. Yarınki maçta ne yapmamız gerektiğini de iyi bilen bir takım sahada olacak. Yarın komple bir oyun oynamamız gerekiyor. Her ana hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Tek maç olduğu için böyle maçlar final tadında geçiyor. Zor anlar yaşadığımızda her zaman gösterdiğimiz o birlikteliği sonuna kadar göstermemiz gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz." diye konuştu.

Montella, Romanya basınından gelen "Yarınki Romanya maçını kaybetmeniz durumunda görevinize devam edecek misiniz?" sorusuna, "Böyle bir soruyu beklemiyordum. Futbol enstantane oyunu. Her maçta her şey olabilir. Her maç her skora da açık. Futbolun güzelliği de buradan geliyor. Ben burada inanılmaz mutluyum. Futbolcularımızla, federasyonumuzla, ülkemizle burada olmaktan gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimi de biliyorum. Aklımızda bir mağlubiyet yok. Hedefimiz belli." yanıtını verdi.

Vincenzo Montella, maç için hazır olduklarını vurgulayarak, "Lucescu sadece Türk futbolunu değil, dünya futbolunu bilen bir teknik adam. Kazandığı kupalar da bunu gösteriyor. Saygı duyulması gerek bir teknik adam. Böyle teknik adamlara karşı maçlar oynandığında benim için artı motivasyon oluyor." dedi.

İtalyan teknik adam, konuşmasına şöyle devam etti:

"Binaları inşa etmeden önce çok sağlam bir temel atılması gerekiyor. Bu temeli son iki yıldır iyi bir futbolla, futbolcularımızla beraber inşa ettiğimizi düşünüyorum. Temeli çok sağlam attığımızı düşünüyorum. İki yıldır önemli ilklere de imza attık. Avrupa Şampiyonası'na elemelerde ilk defa birinci olarak katıldık. Biz geldiğimizde ilk başta FIFA sıralamasında 46. sıradaydık. Şu anda konumumuz belli. O yüzden çok sağlam bir temel olduğuna inanıyorum. Sonrasında Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans çizdiğimize inanıyorum. Orada da birçok ilklere imza attık. Sonrasında Uluslar Ligi A seviyesine ilk defa yükselme başarısı gösterdik. Bunların hepsinin sağlam bir temel olduğuna inanıyorum. O yüzden ben de futbolcularımızla adım adım ilerleyerek en iyisini yapmaya devam ederek o standartları yakalamak istiyoruz."

Dünya Kupası hasretini sonlandırmak istediklerini dile getiren Montella, "Herkes konuşuyor. Bu hasretin sonuna doğru gelmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızı hazırlarken herhangi bir baskı altına almaya gerek yok. Futbolcularımızı en iyi performansı verecekleri şekilde hazırlıyoruz. Onlar da gönül rahatlığıyla sahaya çıktıklarında performans olarak ne gerekiyorsa ortaya koyuyorlar. Çok fazla baskı yüklemeye gerek yok. Oyuncularımız her türlü baskıyı kaldırabilecek kapasitede. İnşallah yarın da iyi bir sonuç alacağız. Biraz daha netleştirmek gerek. Belki bu hasretin içinde biz de bulunduğumuz için üzüntü havası da oluşabilir. Ancak şu anki futbolcularla ilgili hasret değil, onların gönülleri rahat olmalı." şeklinde konuştu.

Kamp kadrosuyla ilgili

Vincenzo Montella, kamp kadrosuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Son 4 ayda ekip olarak birçok maçı yakından takip ettiklerini vurgulayan Montella, "Dürüst olmak gerekirse kaç maça gittik saymadım. Stada gittiğinizde televizyondan göremediğiniz bazı detayları görebiliyorsunuz. Böyle devam etmeyi de düşünüyoruz. Kamp boyunca 30 oyuncu çağırdık, bazılarının fiziksel durumlarının belirsizliği vardı. Onları yakından görmek ve beraber olmak benim için önemliydi. 30 kişilik kadroda bugüne kadar bize katkı sağlamış oyuncular bulunuyor. Onlarla devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kendisini evinde hissettiğinin altını çizen tecrübeli teknik direktör, şunları kaydetti:

"Hocaya bakış açısında her zaman sonuçlara bakılıyor, biliyorum. Futboldan bağımsız söylüyorum. Kendimi burada gerçekten evimde hissediyorum. Değer verdiğinizi de hissediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bunu, insani açıdan konuşuyorum. İşimi yaparken de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hepimizi temsil ediyorum. Kampa da futbola bakış açıma göre en iyileri çağırdığımı düşünüyorum. 4 aydan sonra yeniden futbolcu listesi oluşturduğunuzda yeni oyuncuları eklemek kolay değildir. Yeni gelecek oyuncunun bazı standartları aşmış olması gerekiyor. Bunu son zamanlarda görmedim. Bazı oyuncularımız belki kulüplerinde daha az oynuyor. Ama takdir ettiğiniz bir konu var. Buradaki atmosfer, aile grubu, sahaya çıktıklarında da üst düzey performans sergiliyor. Bu şekilde karar aldım. En iyilerinin onlar olduğuna inanıyorum."

"Kendi yeteneklerimizi biliyoruz"

Montella, yarın Romanya karşısında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurguladı.

Bazı maçlarda bazen zor anlar yaşanabileceğini belirten deneyimli teknik adam, "Kendi yeteneklerimizi biliyoruz. Kendi yeteneklerimizi de en iyi şekilde performans verecek şekilde hazırlıyoruz. Hem topa sahipken hem de topa sahip değilken neler yapmamız gerektiğini bilen bir takım sahada olacak. Bunu da her maçta rakibi domine etmek için yapıyoruz. O anlarda da rakibin gücünün bilincinde hareket etmeniz gerekir. Yarın en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tamamıyla yarınki maça odaklandıklarını aktaran Montella, "Finale kalabilmek için öncelikle bu maçı kazanmamız gerekiyor. 4 aydır tüm rakiplerimizi analiz ettik, takip ettik. Bütün futbolcuları da takip ettik. Bütün odağımız her zamanki gibi adım adım ilerlemek." diyerek konuşmasını tamamladı.