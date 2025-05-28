Montella\'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçların önemine vurgu yapan Vincenzo Montella "Son yıllarda A Millî Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler. Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden ve kadroda olmayan oyuncular için gelen soruya yanıt veren Vincenzo Montella, "Sezon sonuna geldik, bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak. Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenemedi. Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istmedim. Aral Şimşir'in de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık" dedi.

"NEYİ KASTETTİĞİNİZİ ANLAMIYORUM"

Forvet seçimleri ile ilgili gelen soru üzerine açıklama yapan Montella "Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım'da da belirli dengeler var. Pivot forvet... Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum" yanıtını verdi.

A Milli Takım kadrosunda şu futbolcular yer alıyor;

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)