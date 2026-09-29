Montella'dan protestolar için açıklama: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik - Son Dakika
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Montella'dan protestolar için açıklama: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik

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Montella\'dan protestolar için açıklama: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tribünlerden yapılan protestolar hakkında konuşan İtalyan hoca, ''Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı. İlk yarıya baktığımızda yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik'' yorumunu yaptı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'ya 4-1 kaybedilen maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

''BU BENİ ÜZÜYOR''

Mücadele hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık. Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok. Bu beni üzüyor. 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu." dedi. 

Montella'dan protestolar için açıklama: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik

"YUHALANMAYI VE ISLIKLANMAYI HAK ETTİK"

Tribünlerden gelen protestoya yanıt veren Montella, "'Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı. İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok." ifadelerini kullandı. 

Montella'dan protestolar için açıklama: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik

"DERSİMİZİ ALACAĞIZ"

Bu mağlubiyetten ders alacaklarını ifade eden Montella, "Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Montella'dan protestolar için açıklama: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik

''İSTİFA ETME GİBİ BİR DURUMUM YOK''

''150 Milyon Euro değeri olan Bosna Hersek, bu İtalya'yı yendi ve Dünya Kupası'na katıldı. Biz, Dünya Kupası'nda da iyi değildik ve bu turnuvada da iyi değiliz! İtalya'da Belçika sonrası 8 oyuncu değişti ama rahat kazandı. 8 senedir Türkiye'de yaşıyor ve Türkçe de biliyor... Bursa'da 40 bin kişi istifa diye bağırdı. Hacıosmanoğlu karakterli bir duruş sergiledi ve stadı terk etti, kendisi istifa etmeyi düşünüyor mu?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Vincenzo Montella, "Hayır! Yaptığım çalışmalara inanıyorum! Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim! Oyuncularımıza inancım devam ediyor! Futbolcularımın arkasındayım! Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek, buradan devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa, futbolcularımla konuşurum! Ama istifa etme gibi bir durumum yok.'' dedi.

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