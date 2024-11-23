Mourinho\'dan basın toplantısında bomba Cristiano Ronaldo sözleri

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor'u 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mourinho, adı sarı-lacivertlilerle anılan ve Real Madrid'de eski öğrencisi olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili de konuştu.

"MAÇ KOLAYKEN ÖLDÜRMELİYİZ"

Ben her gün Türk futboluna adapte olmaya, öğrenmeye çalışıyorum. Bugün maça güçlü başladık. Devrede maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu, bitiremedik. Maç 3-2'ye geldi ve ortaya geldi, bu hoşuma gitmedi. 90 dakika daha istikrarlı olmalıyız. 3-0'a kadar maç çok kolaydı, 3-0'dan sonra oyunumuz durdu, 3-2'den sonra korkup odaklandılar. Bugün 6 oldu ama 7-8 olabilirdi. Oyuncularım maç kolayken maçı öldürmeli. Çok zor maçlar oynayacağız. 3-0'dan sonra 4-5-6'yı atmalıyız, 3-1 3-2 olmamalı. Bugün sevmediğim şey bu.

"HAYALİMDEKİ TAKIM 8-0 YAPAR"

Hayalimdeki takım olması için bugün maçın 8-0 bitmesi gerekiyordu, 6-2 değil. Hayalimdeki takım 3-0'dan 3-2'ye getirmez, hayal ettiğimden uzaktayız diyebilirim. Şu anlamda hayalimdeki takım; herkes çok hazır, az oynayan bile hazır. Bu takımımızın davranış biçimi. Tüm takım çok iyi çalışıyoruz. Oğuz Aydın öyle bir oynadı ki her maç oynuyormuşuz gibi. Bu takım olarak güzel. Güçlü bir grubumuz var.

METİN ÖZTÜRK'E CEVAP

Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk, penaltının doğru olmadığını söyledi. Ne düşünüyorsunuz?

Penaltı pozisyonunu, beni bir sonraki görüşünüzde sorun. Bu konuda bir şey diyemem. Pozisyonu TV'den veya tabletten izleme şansım olmadı. Kulübede olduğum yerden penaltı gibi gözüküyordu. Sayın Galatasaray yöneticisi mantıksız olduğunu düşünüyorsa, her hafta Galatasaray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir sonraki rakiplerinin 3 oyuncusu sarı kart sınırındayken 3'ü de sarı kart görüyor. Mantıksız olan çok başka şey var. En iyisi bu mantıksız şeyler hakkında konuşmamak.

CRISTIANO RONALDO SÖZLERİ

Ronaldo bir gün İstanbul'a yemeğe gelebilir. İstanbul, Suudi Arabistan ve Portekiz'in tam ortasında kalıyor. Belki özel jetine atlayıp eski dostu Jose'yi görmeye gelebilir. Benim yaşadığım Four Seasons Hotel'de bir yemek yiyebiliriz. 'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de oynayacak' diyenler ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberlerden mutlu oluyorlar.

DEVRE ARASI TRANSFER PLANI

Ocak ayında bir oyuncu katılacaksa çok iyi olmalı. Bu elimdeki oyunculardan daha iyi olmalı. Elimdeki oyuncuları geliştiriyor olmaktan mutluyum. Oğuz'un, Levent'in, Bartuğ'un, Yusuf'un geliştikleri halden mutluyum. UEFA'da başımızı belaya sokan bir durum var. Ülkede yetişen oyuncu konusunda sıkıntı var. Kimse umursamıyor ama ben umursuyorum.Bu oyunculara şans vermek istiyorum. Kış transfer pazarında bir şey olacaksa gerçekten çok iyi bir oyuncu olmalı. Çünkü ben elimdeki oyunculardan çok mutluyum.