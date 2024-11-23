Mourinho'dan basın toplantısında bomba Cristiano Ronaldo sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan basın toplantısında bomba Cristiano Ronaldo sözleri

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında adı sarı-lacivertli takımla anılan Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgili konuştu. Mourinho, ''Bir gün İstanbul'a yemeğe gelebilir. İstanbul, Suudi Arabistan ve Portekiz'in tam ortasında kalıyor. Belki özel jetine atlayıp eski dostu Jose'yi görmeye gelebilir. 'Fenerbahçe'de oynayacak' diyenler ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberlerden mutlu oluyorlar'' dedi.

23.11.2024 19:41  Güncelleme: 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor'u 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mourinho, adı sarı-lacivertlilerle anılan ve Real Madrid'de eski öğrencisi olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili de konuştu.

"MAÇ KOLAYKEN ÖLDÜRMELİYİZ"

Ben her gün Türk futboluna adapte olmaya, öğrenmeye çalışıyorum. Bugün maça güçlü başladık. Devrede maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu, bitiremedik. Maç 3-2'ye geldi ve ortaya geldi, bu hoşuma gitmedi. 90 dakika daha istikrarlı olmalıyız. 3-0'a kadar maç çok kolaydı, 3-0'dan sonra oyunumuz durdu, 3-2'den sonra korkup odaklandılar. Bugün 6 oldu ama 7-8 olabilirdi. Oyuncularım maç kolayken maçı öldürmeli. Çok zor maçlar oynayacağız. 3-0'dan sonra 4-5-6'yı atmalıyız, 3-1 3-2 olmamalı. Bugün sevmediğim şey bu.

"HAYALİMDEKİ TAKIM 8-0 YAPAR"

Hayalimdeki takım olması için bugün maçın 8-0 bitmesi gerekiyordu, 6-2 değil. Hayalimdeki takım 3-0'dan 3-2'ye getirmez, hayal ettiğimden uzaktayız diyebilirim. Şu anlamda hayalimdeki takım; herkes çok hazır, az oynayan bile hazır. Bu takımımızın davranış biçimi. Tüm takım çok iyi çalışıyoruz. Oğuz Aydın öyle bir oynadı ki her maç oynuyormuşuz gibi. Bu takım olarak güzel. Güçlü bir grubumuz var.

METİN ÖZTÜRK'E CEVAP

Penaltı pozisyonunu, beni bir sonraki görüşünüzde sorun. Bu konuda bir şey diyemem. Pozisyonu TV'den veya tabletten izleme şansım olmadı. Kulübede olduğum yerden penaltı gibi gözüküyordu. Sayın Galatasaray yöneticisi mantıksız olduğunu düşünüyorsa, her hafta Galatasaray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir sonraki rakiplerinin 3 oyuncusu sarı kart sınırındayken 3'ü de sarı kart görüyor. Mantıksız olan çok başka şey var. En iyisi bu mantıksız şeyler hakkında konuşmamak.

CRISTIANO RONALDO SÖZLERİ

Ronaldo bir gün İstanbul'a yemeğe gelebilir. İstanbul, Suudi Arabistan ve Portekiz'in tam ortasında kalıyor. Belki özel jetine atlayıp eski dostu Jose'yi görmeye gelebilir. Benim yaşadığım Four Seasons Hotel'de bir yemek yiyebiliriz. 'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de oynayacak' diyenler ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberlerden mutlu oluyorlar.

DEVRE ARASI TRANSFER PLANI

Ocak ayında bir oyuncu katılacaksa çok iyi olmalı. Bu elimdeki oyunculardan daha iyi olmalı. Elimdeki oyuncuları geliştiriyor olmaktan mutluyum. Oğuz'un, Levent'in, Bartuğ'un, Yusuf'un geliştikleri halden mutluyum. UEFA'da başımızı belaya sokan bir durum var. Ülkede yetişen oyuncu konusunda sıkıntı var. Kimse umursamıyor ama ben umursuyorum.Bu oyunculara şans vermek istiyorum. Kış transfer pazarında bir şey olacaksa gerçekten çok iyi bir oyuncu olmalı. Çünkü ben elimdeki oyunculardan çok mutluyum.

Mourinho\'dan basın toplantısında bomba Cristiano Ronaldo sözleri

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Jose Mourinho, Metin Öztürk, Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe, Portekiz, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan basın toplantısında bomba Cristiano Ronaldo sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Akay Kayhan:
    Yani diyorki mor inyo penaltı saçmalıktı ama sesinizi çıkarmayın 12 12 Yanıtla
  • recep özoğul:
    Bu adam ülkeye durmadan hakaret ediyor. GS li olarak konuşuyorum. Fenerbahçe'nin itibarı ile oynuyor. 7 14 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    iki üç penaltı daha verilebilse 8 yada 9 olurdu aslında. alibey bi görüşme daha ayarlasın hacı abiyle 3 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    geveze papağan 1 4 Yanıtla
  • İsmail Bayrak:
    mağluptur bu yoldaki galip (ler) ! - FB’de (konuşan portekizli, 2 gol atan oğuz alt yapı değil) - GS’de kamu destekleri ile ülkeyi demoralize ediyorlar, 3 kuruşluk katkıları yok… * kaynaklar; adam gibi gençlere, spora ! kanalize edilse keşke ?? 1 0 Yanıtla
  • cengiz ünlü:
    Ya kimsenin ülkede kafasi calismiyor. Senelik yüz Milyon kazaniyor arti sponsor reklam falan senelik ikiyüz Milyon aliyor. Kimde var okadar para ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
19:33 Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Canlı anlatım Maçta tek gol var, tempo çok yüksek Canlı anlatım! Maçta tek gol var, tempo çok yüksek
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
06:46 İstanbul’da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
01:57 İstanbul Havalimanı’nda yolculara Şevval Sam sürprizi İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 20:52:27. #1.11#
SON DAKİKA: Mourinho'dan basın toplantısında bomba Cristiano Ronaldo sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.