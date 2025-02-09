Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçıyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Mourinho, herhangi bir not düşmeden Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonunu paylaştı. Bu paylaşım, Fenerbahçeliler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

09.02.2025 21:35  Güncelleme: 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından konuk takımın sahadan çekildiği Galatasaray- Adana Demirspor maçıyla ilgili çarpıcı paylaşım yaptı.

MERTENS'İN PENALTISINI PAYLAŞTI

Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Herhangi bir not düşmediği Mourinho'nun bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım;

Mourinho'dan çok konuşulacak Galatasaray paylaşımı

UÇAKTAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Öte yandan Mourinho'nun bir sonraki paylaşımda uçakta Anderlecht maçını analiz ettiği görüntüleri paylaşması da dikkat çekti.

Mourinho'nun uçaktan yaptığı paylaşım;

Mourinho'dan çok konuşulacak Galatasaray paylaşımı

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Mourinho\'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Adana Demirspor, Dries Mertens, Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Ramazan Ertaş:
    Buna algı yaratmak için sözleşme yapmışlar belli oldu Acun mourinho falan toplaşmışlar 183 104 Yanıtla
    Savcı Bey :
    arkadaşım , mertense kendini yere at diyen , Acun mu? Ali koç mu? ne saçmalıyım sen ya. 0 0
  • Çelikk:
    Sarayın SOYTARISI Mourinho ALİ Koç'un Maskotu Acun 162 109 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Kadıköy de ki Galatasaray maçında Fenerbahçe ye verilen penaltıyı da paylaşsana... 171 67 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hiç Birşey Yapamazsınız Asla Galatasaray İzin Vermeyecek 114 95 Yanıtla
    Apple User:
    troll 0 0
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    penaltı olmasada Galatasaray yine gollerini atacaktı morinyo 115 78 Yanıtla
  • Oooo:
    İki tır zor taşıyacağı para alıp ülkemi kötüleyemezsin 109 39 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    2013 Real Madrd- Galatasaray çeyrek final eşleşmesinde, galatasarayı izlemek için ispanyadan çıkıp kayseri stadyumuna gelmişti. Basın mensuplarına işimiz çok zor demiş ve Galatasaraya övgüler yağdırmıştı. Sonraki sezon Chelsea takımını çalıştırırken yine Galatasarayla eşleşmiş yine Galatasaraya saygı duymuştu. Bu adam nasıl bu duruma geldi nasıl bu hallere düştü nasıl böyle bayatladı diye sormak lazım. Fenebahçeye gelince resmen kimyası bozuldu. 98 37 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEN ERZURUM MACINDA KI CENK TOSUN U PAYLAS DELIKANLIYSAN 82 33 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:33:05. #1.11#
SON DAKİKA: Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.