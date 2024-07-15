Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası düzenlendi

Muğla\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası, çeşitli illerden katılan sporcuların mücadelesiyle gerçekleşti. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

15.07.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası düzenlendi.

Köyceğiz Spor Salonu'nda; İstanbul, İzmir, Gaziantep, Erzincan, Denizli, Aydın, Yalova, Muğla ve İlçelerinden katılım sağlayan sporcularla 13 Temmuz 2024 tarihinde başlayan turnuva 2 gün sürdü. Turnuva Direktörü ve Başhakemliğini Sedat Aksoy, Başhakem Yardımcısı İrfan Doğan, Hakemler ise Özay Erdoğdu, Zeynep Arabacı ve Tayfur Doğan şeklinde oldu. Turnuvada kıyasıya mücadele eden sporculardan; bilinçli hamle yapıp sabırlı olanlar istedikleri sonucu elde etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası gerçekleştirilen ödül töreni ile sonlandırıldı. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara kupa ve madalya, 4'üncü ile 10'uncu arası sporculara madalya verilirken tüm sporculara da katılım belgesi takdim edildi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş ve Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak tarafından verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Köyceğiz, Muğla, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:33:57. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement