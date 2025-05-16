Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan: Gençlerbirliği için yeni marş yolda
"Süper Lig için kafamda yeni şarkılar da var"
Paralimpik Milli Sporcu Öznur Cüre Girdi: Tek bir okta, bir rüzgarda hayatınız değişebiliyor
- Okçuluğu anlattıkça insanlar ilgi duymaya başladı
- Tarihe geçtim, şimdi iki dalda da madalya istiyorum
- Spor hep aklımdaydı, desteğin arttığını hissediyoruz
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde, Eyüpspor maçının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.
TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOLCULAR DERNEĞİ (TPFD)
11.00 TFF tarafından 3'üncü Lig'e gelen yaş sınırlamasıyla ilgili TPFD Başkanı Saffet Akyüz basın toplantısı gerçekleştirecek.
2'NCİ LİG YÜKSELME PLAY-OFF
- 2'nci Tur
16.00 68 Aksaray Belediyespor (2) - (2) Van Spor FK
16.00 GMG Kastamonuspor (0) - (1) Altınordu
BASKETBOL
- TBL Final 2. MAÇI
17.00 Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü (1-0)
Son Dakika › Spor › Murat Karahan'dan Gençlerbirliği Marşı - Son Dakika
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