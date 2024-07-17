Muşlu Karateciler Uluslararası Turnuva İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Muşlu Karateciler Uluslararası Turnuva İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Muşlu Karateciler Uluslararası Turnuva İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bursa'da düzenlenecek olan Uluslararası Karate Turnuvası öncesi Muşlu karateciler, çalışmalarını hızlandırdı. Turnuvaya 15 ülkenin katılacağı ve bin 500'ü aşkın sporcunun yer alacağı belirtildi.

17.07.2024 13:20  Güncelleme: 13:22
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Bursa'da 19-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Karate Turnuvası öncesi hazırlıklarını sürdüren Muşlu karateciler, çalışmalarını hızlandırdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Karate Turnuvasına 15 ülkenin katılımıyla düzenlenecek. Gemlik Belediyesi, Türkiye Karate Federasyonu ve Gemlik Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Karate Turnuvası, Türkiye'deki birçok ilden kulüplerin yanı sıra 16 ülkeden bin 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla Gemlik'te başlıyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören sporcular, antrenmanlarını yoğunlaştırarak turnuva öncesi formda kalmak için yoğun çaba gösteriyor. Antrenörlerinin gözetiminde sıkı bir şekilde çalışan karateciler, uluslararası alanda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Milli Karate antrenörü Aydan Ferhatoğlu ve eşi karate il temsilcisi Yakup Ferhatoğlu gözetiminde çalışmalarına devam eden sporcular, başarı elde etmek için gece gündüz çalışıyor.

Turnuvaya Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Pakistan, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Umman, Irak, Ürdün, Kazakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir, Kırgızistan, Özbekistan ve Umman'dan çok sayıda teknik heyet ve sporcu katılacak. Turnuva 19, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Gemlik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Sporcular minik, yıldız, ümit, genç, büyük ve veteranlar ile Ferdi Kata-Kumite ve Takım Kata kategorilerinde yarışacaklar. - MUŞ

Kaynak: İHA

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