Mustafa Denizli: Altay için şirketleşme önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mustafa Denizli: Altay için şirketleşme önemli

Mustafa Denizli: Altay için şirketleşme önemli

Altay'ın sembol ismi Mustafa Denizli, Altay'ın şirketleşme kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Denizli, kulübün geleceğini kurtarmak için yapılan genel kurulun tarihi önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Altay için yatırımcı arayışlarının sürdüğü de öğrenildi.

30.05.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Denizli'nin Altay için şirketleşme yorumu

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi dün yapılan olağanüstü genel kurulda şirketleşme kararı alan Altay'da kulübün sembol ismi Mustafa Denizli önemli açıklamalarda bulundu. Altay'ın geleceğini kurtarmak için tarihi önem taşıyan bir genel kurul yapıldığını ifade eden Mustafa Denizli kongrede Altay'ın tarihinden bahsedildiğini belirterek, "Bizler bu tarihi yaşadık. Benim hayatta her 4 yılımdan 1'i burada geçti. Bu tarih göz göre kaybolamaz. Onun için bu şart. Hiç kimse Altay'ın yönetimi kimdir, sahibi kimdir diye stadyuma gitmez. Büyük Altay için gider taraftarı. O isim orada durduğu müddetçe Altay şirket mi olmuş, başkan mı şahıs malı mı? Bunlar hiç önemli değil. Chelsea'yi Abramoviç aldığı zaman taraftarı, 'Bizi bir yabancı aldı' diye maça gitmedi mi? Tıklım tıklım doldurdular tribünleri. Keza Manchester City. Bu tarih devam edecekse böyle devam edecek. Tablo ortada" diye konuştu.

Kongrede güncel borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanan siyah-beyazlı kulüpte dövizin değer kazanması nedeniyle borç yükünün her geçen gün arttığını dile getiren ünlü futbol adamı Denizli, " Türkiye'de 2'nci Lig'de 10 sene oynasan borcunu ödeyecek hasılat yapabilir misin? Şimdi önemli olan buraya prestijli bir şirketin gelmesi. Onlar da hesaplarını yapacaklar. Birinin gelip, 'Altay'a verelim bu kadar parayı alalım' diyecek hali yok. İncelemesini yapacak. Neyi vardır Altay'ın marka değeri nedir, varsa gayrimenkul değeri nedir, takımın değeri nedir. Onlara bakacak. Kolay bir iş değil. Kim ister böyle bir kulübün böyle bir duruma gelmesini? Ama neticede Türkiye'de hiçbir kulüp bu yoldan dışarı çıkamaz. Mutlaka bu yoldan geçecekler ve geçiyorlar. Bakın Türkiye'nin futbol şehirlerine. Çok önemli bir kısmı amatör ligde" dedi.

YATIRIMCI ARAYIŞI SÜRÜYOR

Altay için İstanbul'da iş insanlarıyla görüşmeler yapan Mustafa Denizli'nin kulübe yatırımcı arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden olup Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan tek isim konumundaki Denizli, siyah-beyazlı kulüpte futbolcu ve teknik direktör olarak görev almıştı. Mustafa Denizli, 2021 yılında seneler sonra döndüğü siyah-beyazlıları Süper Lig'e taşımıştı.

Kaynak: DHA

Mustafa Denizli, Denizli, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Denizli: Altay için şirketleşme önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:21:55. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Denizli: Altay için şirketleşme önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement