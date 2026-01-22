\'\'Mutluyuz\'\' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 eşitlikle sona eren Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MUTLUYUZ, İLK 8 BİLE OLABİLİRDİ"

Alınan sonucun ardından ilk 16'yı düşündüklerini belirten Okan Buruk, "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum. Mutluyuz." dedi.

"SARA GİRDİKTEN SONRA..."

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÖNEMİ VARDI"

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Atletico Madrid'e ikinci yarı daha az pozisyon verdik. Son bölümde kendi kalemizin önüne çekildik ama bir puanının çok büyük önemi vardı. Hem ilk 24'ü garantilemek, hem de ilk 16 için... Şimdi lig maçı ve Manchester City deplasmanı var. Son 16'ya girebilmek için bir maç daha oynayacağız." şeklinde konuştu.

BARIŞ VE SARA'NIN POZİSYONLARI

Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'nın kaçırdığı gol pozisyonları hakkında da konuşan Okan Buruk, "Futbolun içerisinde kaçan pozisyonlar var. Önemli olan bu pozisyonlara girmek... O anki fiziksel durumunuz, yorgunluğunuz, öz güveniniz o an için önemli. Bunları dünyanın en iyi oyuncuları da kaçırıyor. O yüzden pozisyona girmek önemli. Gabriel Sara vurdu, kaleci çıkardı. Genel olarak oyuncularımın performansından mutluyum." dedi.

"HERKES ATMOSFERİ ANLATIYOR"

Birçok futbolcunun Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferi anlattığını ifade eden başarılı hoca, "Hangi oyuncu ile konuşsam, Galatasaray'ın stadındaki bu atmosferden bahsediyor. Bu çok güzel bir şey. Liverpool, Atletico Madrid gibi büyük takımlarla karşılaşınca oyuncularımda tabii ki ekstra motivasyon oluyor. Oyuncularımdan bu performansı görünce... Bunları tüm maçlarda görmek istiyorum tabii. Teknik adam olarak maçlara göre bu kadar performans değişikliklerinden memnun değilim. Maç seçmek güzel bir kelime değil." sözlerini sarf etti.

'GELİŞİ OLUMLU YANSIDI'

Victor Osimhen'in takıma dönmesinin olumlu etki yarattığını belirten Buruk, "Victor Osimhen'in gelişi, istekli bir şekilde gelişi takıma olumlu bir şekilde yansıdı. Victor Osimhen'in dönmesi bizim için çok önemli. Osimhen ile Osimhen'siz çok farklı oluyor. Sadece gol atmak anlamında demiyorum. Oyun içinde baskılar, kovaladığı ikinci toplar var. Icardi'den de verim alıyoruz çok fazla gol atıyor. Tabii ki Osimhen'in gelişi olumlu yansıdı." yorumunu yaptı.

TRANSFER SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA

Son olarak transfer durumuna da değinen deneyimli teknik adam, "Transfer görüşmeleri sürüyor. 'Gidip oyuncu bulamıyor musunuz?' denebiliyor ama Ocak ayında buraya getirmek zor oluyor. Genç oyuncular buluyoruz ama birinci hedefleri Premier Lig oluyor. Genel olarak yaşı küçük ve iyi oyuncular, elit oyuncular, Türkiye'yi kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Şampiyonlar Ligi'ne devam edebilmek çok önemli etken, bu bize çok yardımcı olacaktır. İyi transferler yapacağız." ifadelerini kullandı.