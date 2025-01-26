Nesine 3. Lig'de 17. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligdeki 4 grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Anadolu Üniversitesi-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 4-0
Muşspor-Silifke Belediyespor: 3-3
Ergene Velimeşespor- Belediye Kütahyaspor: 1-3
Tokat Belediye Plevnespor- Bursaspor: 1-2
Düzce Cam Düzcespor- Kırşehir Futbol: 3-2
Artvin Hopaspor-Kuşadasıspor: 2-0
2. Grup
Adıyaman FK- İnegöl Kafkasspor: 0-1
Nevşehir Belediyespor-T. Metal 1963: 1-1
Beykoz İshaklıspor- Fatsa Belediyespor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0
Tire 2021 FK-Silivrispor: 1-3
Yurt Et Amasyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-0
Smart Holding AŞ Çayelispor-Muğlaspor: 0-3
3. Grup
Bayburt Özel İdarespor-52 Orduspor: 0-1
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Viranşehir Belediyespor: 1-1
10 Numara Sportif Efeler 09- Pazarspor: 0-1
1923 Mustafakemalpaşaspor- Alanya 1221 Futbol: 1-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çorluspor 1947: 4-1
Osmaniyespor- Karabük İdmanyurdu: 2-2
4. Grup
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Edirnespor: 5-0
Kırıkkale FK-Kolibri Ağrı 1970: 1-1
Orduspor 1967- Niğde Belediyespor: 4-1
Mardin 1969- İzmir Çoruhlu FK: 4-1
Denizlispor- Bursa Nilüferspor: 1-0
7 Eylül Turgutlu 1984-Polatlı 1926: 5-2
Zonguldakspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 17. Haftası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?