Nesine 3. Lig 17. Haftası - Son Dakika
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Spor

Nesine 3. Lig 17. Haftası

Nesine 3. Lig'de 17. hafta maç sonuçları açıklandı. Heyecan dolu mücadeleler yaşandı.

26.01.2025 18:48
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Nesine 3. Lig'de 17. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligdeki 4 grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Anadolu Üniversitesi-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 4-0

Muşspor-Silifke Belediyespor: 3-3

Ergene Velimeşespor- Belediye Kütahyaspor: 1-3

Tokat Belediye Plevnespor- Bursaspor: 1-2

Düzce Cam Düzcespor- Kırşehir Futbol: 3-2

Artvin Hopaspor-Kuşadasıspor: 2-0

2. Grup

Adıyaman FK- İnegöl Kafkasspor: 0-1

Nevşehir Belediyespor-T. Metal 1963: 1-1

Beykoz İshaklıspor- Fatsa Belediyespor: 0-1

Etimesgut Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0

Tire 2021 FK-Silivrispor: 1-3

Yurt Et Amasyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-0

Smart Holding AŞ Çayelispor-Muğlaspor: 0-3

3. Grup

Bayburt Özel İdarespor-52 Orduspor: 0-1

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Viranşehir Belediyespor: 1-1

10 Numara Sportif Efeler 09- Pazarspor: 0-1

1923 Mustafakemalpaşaspor- Alanya 1221 Futbol: 1-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çorluspor 1947: 4-1

Osmaniyespor- Karabük İdmanyurdu: 2-2

4. Grup

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Edirnespor: 5-0

Kırıkkale FK-Kolibri Ağrı 1970: 1-1

Orduspor 1967- Niğde Belediyespor: 4-1

Mardin 1969- İzmir Çoruhlu FK: 4-1

Denizlispor- Bursa Nilüferspor: 1-0

7 Eylül Turgutlu 1984-Polatlı 1926: 5-2

Zonguldakspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nesine 3. Lig 17. Haftası - Son Dakika

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