Nesine 3. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligdeki 4 grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Hopaspor-Bornova 1877: 0-0
Kırşehir Futbol SK- Tokat Belediye Plevnespor: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Muşspor: 2-1
2. Grup
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- İnegöl Kafkas SK: 2-0
Yurt Et Amasyaspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 3-1
Muğlaspor-Tire 2021 FK: 1-0
Silivrispor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Onuksports Kelkit Hürriyet SK- Balıkesirspor: 1-1
Uşakspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-2
T. Metal 1963- Adıyaman FK: 4-2
3. Grup
Osmaniyespor FK- Bayburt Özel İdarespor: 2-1
52 Orduspor FK- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Alanya 1221 Futbol SK- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1
Aliağa Futbol-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 3-0
Pazarspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 0-0
Karabük İdmanyurduspor-Viranşehir Belediyespor: 1-0
4. Grup
Bursa Nilüfer Futbol SK- Mardin 1969 Spor: 0-1
İzmir Çoruhlu FK-Orduspor 1967: 1-3
Edirnespor- Niğde Belediyespor: 0-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Kırıkkale FK: 3-1
Kolibri Ağrı 1970-Zonguldakspor: 3-1
Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-7 Eylül Turgutlu 1984: 0-0
Polatlı 1926- Denizlispor: 2-0
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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