Nesine 3. Lig 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nesine 3. Lig 18. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı, gruplardaki sonuçlar açıklandı.

02.02.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligdeki 4 grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Hopaspor-Bornova 1877: 0-0

23 Elazığ FK- Karşıyaka: 2-2

Kırşehir Futbol SK- Tokat Belediye Plevnespor: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Muşspor: 2-1

2. Grup

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- İnegöl Kafkas SK: 2-0

Yurt Et Amasyaspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 3-1

Muğlaspor-Tire 2021 FK: 1-0

Silivrispor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Onuksports Kelkit Hürriyet SK- Balıkesirspor: 1-1

Uşakspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-2

T. Metal 1963- Adıyaman FK: 4-2

3. Grup

Osmaniyespor FK- Bayburt Özel İdarespor: 2-1

52 Orduspor FK- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

Alanya 1221 Futbol SK- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

Aliağa Futbol-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 3-0

Pazarspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 0-0

Karabük İdmanyurduspor-Viranşehir Belediyespor: 1-0

4. Grup

Bursa Nilüfer Futbol SK- Mardin 1969 Spor: 0-1

İzmir Çoruhlu FK-Orduspor 1967: 1-3

Edirnespor- Niğde Belediyespor: 0-0

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Kırıkkale FK: 3-1

Kolibri Ağrı 1970-Zonguldakspor: 3-1

Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-7 Eylül Turgutlu 1984: 0-0

Polatlı 1926- Denizlispor: 2-0

Kaynak: AA

3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 3. Lig 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
13:41 Cansu Dere’den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı
13:36 4 milyon emekliye beklediği haber Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu 4 milyon emekliye beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
13:04 Celal Şengör’den İstanbul’a 7 metrelik tsunami uyarısı Celal Şengör'den İstanbul'a 7 metrelik tsunami uyarısı
12:55 Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
12:51 Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı
12:29 Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu Aylık 50 bin TL kazanıyorlar Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu! Aylık 50 bin TL kazanıyorlar
12:27 Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü
12:25 İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti
12:13 Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Derhal buna son verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 20:11:19. #1.13#
SON DAKİKA: Nesine 3. Lig 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.