Nesine 3. Lig 5. Hafta Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Spor

Nesine 3. Lig 5. Hafta Sonuçları Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı; önemli sonuçlar ve takımların performansları belirlendi.

05.10.2024 22:17
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Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

1. Grup

Tokat Belediye Plevnespor-23 Elazığ FK: 1-0

Muşspor- Kırşehir FK: 1-0

Kahramanmaraşspor- Belediye Kütahyaspor: 1-0

Silifke Belediyespor-Kuşadasıspor: 3-1

Anadolu Üniversitesi- Bursaspor: 0-1

Düzce Cam Düzcespor- Artvin Hopaspor: 0-0

Karşıyaka-Bornova 1877: 2-1

Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor: 1-2

2. Grup

Adıyaman FK- Uşakspor: 0-1

Nevşehir Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 0-0

T. Metal 1963 Spor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1

Etimesgut Belediyespor-Amasyaspor: 4-1

Beykoz İshaklıspor-Silivrispor: 1-2

İnegöl Kafkas SK- Fatsa Belediyespor: 0-0

Tire 2021 FK-Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-2

Balıkesirspor-Muğlaspor: 0-1

3. Grup

Viranşehir Belediyespor- Aliağa Futbol AŞ: 0-0

Pazarspor- Karabük İdmanyurdu: 2-2

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Çankaya SK: 1-2

Yozgat Belediyesi Bozokspor- Bayburt Özel İdarespor: 2-1

1923 Mustafakemalpaşa SK-Osmaniyespor: 1-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-1

Küçükçekmece Sinop SK-Çorluspor 1947: 2-0

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor- Alanya 1221 FK: 2-1

4. Grup

Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0

Mardin 1969 Spor- Erciyes 38 FK: 1-0

Niğde Belediyespor- Bursa Nilüfer Futbol: 0-6

Zonguldakspor- Kırıkkale FK: 2-1

7 Eylül Turgutlu 1984-Kolibri Ağrı 1970: 1-3

Denizlispor- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2

Orduspor 1967-Polatlı 1926: 5-0

İzmir Çoruhlu FK- Edirnespor: 2-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nesine 3. Lig 5. Hafta Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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