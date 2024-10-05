Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
1. Grup
Tokat Belediye Plevnespor-23 Elazığ FK: 1-0
Muşspor- Kırşehir FK: 1-0
Kahramanmaraşspor- Belediye Kütahyaspor: 1-0
Silifke Belediyespor-Kuşadasıspor: 3-1
Anadolu Üniversitesi- Bursaspor: 0-1
Düzce Cam Düzcespor- Artvin Hopaspor: 0-0
Karşıyaka-Bornova 1877: 2-1
Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor: 1-2
2. Grup
Nevşehir Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 0-0
T. Metal 1963 Spor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Amasyaspor: 4-1
Beykoz İshaklıspor-Silivrispor: 1-2
İnegöl Kafkas SK- Fatsa Belediyespor: 0-0
Tire 2021 FK-Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-2
Balıkesirspor-Muğlaspor: 0-1
3. Grup
Viranşehir Belediyespor- Aliağa Futbol AŞ: 0-0
Pazarspor- Karabük İdmanyurdu: 2-2
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Çankaya SK: 1-2
Yozgat Belediyesi Bozokspor- Bayburt Özel İdarespor: 2-1
1923 Mustafakemalpaşa SK-Osmaniyespor: 1-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-1
Küçükçekmece Sinop SK-Çorluspor 1947: 2-0
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor- Alanya 1221 FK: 2-1
4. Grup
Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0
Mardin 1969 Spor- Erciyes 38 FK: 1-0
Niğde Belediyespor- Bursa Nilüfer Futbol: 0-6
Zonguldakspor- Kırıkkale FK: 2-1
7 Eylül Turgutlu 1984-Kolibri Ağrı 1970: 1-3
Denizlispor- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2
Orduspor 1967-Polatlı 1926: 5-0
İzmir Çoruhlu FK- Edirnespor: 2-0
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 5. Hafta Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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