Nesine 3. Lig'de 8. hafta müsabakaları tamamlandı.
Karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:
1. Grup
23 Elazığ FK- Anadolu Üniversitesi: 0-2
Artvin Hopaspor-Muşspor: 1-0
Kırşehir Futbol SK-Silifke Belediyespor: 1-4
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Ergene Velimeşespor: 2-0
Kemerkent Bulvarspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-3
Kuşadasıspor- Düzce Cam Düzcespor: 2-3
Bursaspor- Belediye Kütahyaspor: 3-0
Karşıyaka- Tokat Belediye Plevnespor: 2-0
2. Grup
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-T. Metal 1963 Spor: 2-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Smart Holding Çayelispor-Beykoz İshaklıspor: 3-2
Amasyaspor- Nevşehir Belediyespor: 2-0
Uşakspor- Fatsa Belediyespor: 0-1
Silivrispor- İnegöl Kafkasspor: 4-1
Muğlaspor- Adıyaman FK: 1-1
Tire 2021 FK- Balıkesirspor: 1-2
3. Grup
Bayburt Özel İdarespor- Küçükçekmece Sinopspor: 0-3
Alanya 1221 Futbol SK- Pazarspor: 1-0
Osmaniyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1
Çorluspor-Viranşehir Belediyespor: 2-0
52 Orduspor FK-Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-0
Çankayaspor- Aliağa Futbol: 0-0
Karabük İdmanyurdu-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-0
4. Grup
Kolibri Ağrı 1970-Orduspor 1967: 1-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Mardin 1969 Spor: 1-1
Kırıkkale FK- Denizlispor: 1-1
Erciyes 38 Futbol SK- İzmir Çoruhlu FK: 3-2
Zonguldakspor-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0
Polatlı 1926 Spor- Bursa Nilüfer Futbol SK: 3-4
Büyükçekmece Tepecikspor- Niğde Belediyespor: 1-2
Edirnespor-Sebat Gençlikspor: 2-3
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 8. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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