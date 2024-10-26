Nesine 3. Lig 8. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Nesine 3. Lig 8. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 8. haftada oynanan maçların sonuçları belli oldu.

26.10.2024 23:17
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Nesine 3. Lig'de 8. hafta müsabakaları tamamlandı.

Karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:

1. Grup

23 Elazığ FK- Anadolu Üniversitesi: 0-2

Artvin Hopaspor-Muşspor: 1-0

Kırşehir Futbol SK-Silifke Belediyespor: 1-4

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Ergene Velimeşespor: 2-0

Kemerkent Bulvarspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-3

Kuşadasıspor- Düzce Cam Düzcespor: 2-3

Bursaspor- Belediye Kütahyaspor: 3-0

Karşıyaka- Tokat Belediye Plevnespor: 2-0

2. Grup

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-T. Metal 1963 Spor: 2-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Smart Holding Çayelispor-Beykoz İshaklıspor: 3-2

Amasyaspor- Nevşehir Belediyespor: 2-0

Uşakspor- Fatsa Belediyespor: 0-1

Silivrispor- İnegöl Kafkasspor: 4-1

Muğlaspor- Adıyaman FK: 1-1

Tire 2021 FK- Balıkesirspor: 1-2

3. Grup

Bayburt Özel İdarespor- Küçükçekmece Sinopspor: 0-3

Alanya 1221 Futbol SK- Pazarspor: 1-0

Osmaniyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Çorluspor-Viranşehir Belediyespor: 2-0

52 Orduspor FK-Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-0

Çankayaspor- Aliağa Futbol: 0-0

Karabük İdmanyurdu-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-0

4. Grup

Kolibri Ağrı 1970-Orduspor 1967: 1-0

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Mardin 1969 Spor: 1-1

Kırıkkale FK- Denizlispor: 1-1

Erciyes 38 Futbol SK- İzmir Çoruhlu FK: 3-2

Zonguldakspor-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0

Polatlı 1926 Spor- Bursa Nilüfer Futbol SK: 3-4

Büyükçekmece Tepecikspor- Niğde Belediyespor: 1-2

Edirnespor-Sebat Gençlikspor: 2-3

Kaynak: AA

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