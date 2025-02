Nevzat Kaya: Borçsuz Trabzonspor Hedefi

Spor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, borçsuz bir Trabzonspor hedefiyle büyük adımlar attıklarını belirterek, 2025'te bu borcu sıfırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, kulübün ekonomik ve sportif hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu. 61 Derece Dergisi'ne röportaj veren Kaya, kulüp içinde yaşanan zorlukları ve hedeflerini, "Kişiler gelip geçicidir, aslolan Trabzonspor'dur. Trabzonspor'a olan bağlılık, iyi günde de kötü günde de sürmelidir" şeklinde belirtti.

"Trabzonspor'un mücadeleci ruhunu kendi karakterimde gördüğüm için bu bağlılık hiç bitmedi"

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Trabzonspor'un güçlere karşı dimdik durmasının kendisini hep etkilediğini belirterek, "Trabzon, paranın ve gücün karşısındaki mücadelenin simgesi. Kendimi de bu mücadeleci ruhla özdeşleştiriyorum. Kazım Koyuncu'nun dediği gibi; Trabzonspor, büyükleri deviren bir kahramandı. Çocukluğumdan itibaren Trabzonspor'a olan sevgim hiç eksilmedi. İlkokula başladığım andan itibaren Trabzonspor benim için bir sevda oldu. İstanbul'da yaşamama rağmen Trabzonspor'un Anadolu'nun başkaldırışını temsil eden bir kulüp olduğunu hep hissettim. Üç büyük takımın hegemonyasına karşı koyan, Anadolu devriminin simgesi olan Trabzonspor'u seçtim. O mücadele ruhunu kendi karakterimde gördüğüm için bu bağlılık hiç bitmedi" dedi.

"Trabzonspor benim ruhuma işlemiş bir sevda"

Trabzonspor'dan hiç kopmadığını aktaran Kaya, "Efsane başkanımız Mehmet Ali Yılmaz döneminde, 22 yaşındayken kulüp yönetiminde 4 yıl görev aldım. Bu dönem, hayatımın en dolu dolu geçen yıllarından biriydi. Sonrasında yönetimde olmasam da Trabzonspor'dan hiç kopmadım. Her maçına gittim, her an yanında oldum. Trabzonspor benim ruhuma işlemiş bir sevda. Kendimi en çok bulduğum anlar, Trabzonspor ile birlikte olduğum ve onu izlerken keyif aldığım anlardır. İçeride veya dışarıda fark etmeden her zaman Trabzonspor'un emrinde oldum, olmaya da devam edeceğim. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın liderliğinde, maddi ve manevi büyük mücadeleler veriliyor. O, gecesini gündüzüne katarak kulüp için çalışıyor. Bize de 'Gel' dediği zaman büyük bir gurur ve şeref duyarak gittik. Gitmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Trabzon ile Muş arasında çok güzel bir köprü oluştu"

Aile olarak Trabzonspor'a tutkuyla bağlı olduklarını belirten Kaya, "Benim dört evladım var; üç kızım ve bir oğlum. Üç kızım da Trabzonsporlu. Yeni doğan oğlum da Trabzonsporlu olacak. Eşim ise evlenmeden önce Beşiktaşlıydı. Ama evlendikten sonra o da Trabzonspor'a gönül verdi. Eşim de Sürmeneli; şimdi Trabzonsporlu ve bu durumdan çok mutlu. Ayrıca ailemde ve çevremde Trabzonspor'a gönül veren çok sayıda kişi var. Malazgirt'te bile büyük bir Trabzonspor sevgisi var. Hatta son 4-5 yıldır Muş'un neredeyse yarısının Trabzonsporlu olduğunu söyleyebilirim. Trabzon ile Muş arasında güzel bir bağ oluştu. Bu bağın devam etmesini sağlamak bizim en büyük dileğimiz" şeklinde konuştu.

"Kişiler gelip geçicidir, aslolan Trabzonspordur"

"Kişiler gelip geçicidir, aslolan Trabzonspordur" diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef Trabzonspor'da şöyle bir durum var; yönetimde olmayan veya yönetime yakın olmayan bazı kişiler kulübe sırtını dönebiliyor. Ama bizim için aslolan Trabzonspor'dur, kişiler değil. İyi günde de kötü günde de Trabzonspor'u desteklemek bir sevda meselesidir. Ertuğrul Doğan başkanımız, göreve geldiği günden bu yana büyük mücadeleler verdi. Ancak bu süreçte hem kendisinin hem de yönetimin yalnız bırakıldığını gördük. Bu durum insanı üzüyor, çünkü Trabzonsporlu olmak kişilere bağlı olmamalı. Başkanlar, yöneticiler gelir geçer; ama Trabzonspor hep var olacaktır. Bizim asıl amacımız, Trabzonspor'a kayıtsız şartsız bağlı kalmak ve her koşulda destek vermektir. Eksiklerimiz elbette olabilir ama bunları konuşarak, bir arada çözmeliyiz. Hem saha içinde hem saha dışında güçlü bir bütün olmalıyız."

"En büyük hedefimiz kendi ayakları üzerinde duran bir Trabzonspor"

Borçsuz ve kendi ayakları üzerinde duran bir Trabzonspor inşaa etmek istediklerini vurgulayan Kaya, "Kulübümüzün kendi futbolcusunu yetiştiren ve aynı zamanda futbolcu satan bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra, yurt dışından genç ve yetenekli oyuncuları keşfedip kulübe kazandırmayı hedefliyoruz. Bu genç oyuncuları, tecrübeli futbolcularla harmanlayarak sahada rekabetçi bir Trabzonspor oluşturacağız. Yarışmacı ruhunu kaybetmeyen, şampiyonluk hedefleyen ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir kulüp inşa etmek için çalışıyoruz. Trabzonspor'un geleceği için bu hedefler bizim önceliğimiz" cümlelerine yer verdi.

"Biz Trabzonspor'un geleceğini düşünüyoruz"

Nevzat Kaya, Trabzonspor'un geleceğini düşündüklerini belirterek, "10-20 milyon Euro değerinde oyuncular alarak biz de diğer takımlar gibi kulübü borçlandırabilirdik. Kimse bir şey demezdi, aksine bizi alkışlarlardı. Ancak biz, kulübün geleceğini düşünerek bu yolu seçmedik. Eleştirilere açık olduğumuzu ve taraftarlarımıza mahcup hissettiğimizi belirtmek isterim. Sahadaki kötü sonuçları biz de beklemiyorduk. Olumsuz saha sonuçlarından dolayı oyuncular da etkilendi. Ancak bu durumun değişmesi için taraftarlarımızdan oyuncularımıza destek olmalarını rica ediyorum. Bizim bir arada olmamız lazım. Trabzonspor'un başka bir alternatifi yok. Bugün Türkiye'nin her yerinde şampiyonluklar kutlanır, ama kutlanmayan tek bir yer varsa o da Trabzon'dur. Bu gerçek, Trabzonspor'un ruhunu ve mücadele gücünü anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor bizim için sadece bir takım değil, bir yaşam biçimi"

Takımlarına her koşulda sahip çıkmaları gerektiğinina altını çizen Kaya, "Trabzonspor, her zaman hepimizin ortak değeri. Şahıslar gelir geçer, ama Trabzonspor her zaman var olacaktır. Taraftarlarımızın da aynı bağlılık ve inançla kulüplerine destek olmalarını rica ediyorum. Çünkü Trabzonspor bizim için sadece bir takım değil, bir yaşam biçimi. Trabzonspor, her zaman şarkıları, besteleri, hikayeleri ve eşsiz taraftar kültürüyle fark oluşturan bir kulüp oldu. Herkesin bizi örnek aldığı bir geçmişimiz var. Ancak bugün sonuçlar kötü gidiyor diye taraftarın maça gelmemesini anlamakta zorlanıyorum. Trabzonspor taraftarının, iyi günde de kötü günde de takımının yanında ve arkasında olması gerektiğine inanan biriyim" dedi.

"2025 yılında bu borcu sıfırlayacağız"

Trabzonspor'un finansal durumu hakkında da bilgiler veren Kaya, "Türkiye'de rekabet eden birçok kulübün ciddi borçları bulunuyor. Trabzonspor olarak, bundan birkaç ay önce Bankalar Birliği'nden çıktık. Bu, kulüp için büyük bir adım oldu. Başkanımız bunu seçim sonrasına bırakabilirdi, ancak Trabzonspor'un bir kuruşunun bile faize gitmesini istemedik. Kulübün yıllık faiz gideri yaklaşık 800 milyon TL'ydi. Şimdi Bankalar Birliği'nden çıktık, ancak 28 yıllık bir maliye borcu kucağımıza geldi. Devlet, sadece bize değil diğer kulüplere de bu borçların ödenmesi gerektiğini söyledi. Ancak 2025 yılına kadar başkanımızın ve yönetimimizin projeleriyle bu borcu sıfırlayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz, ekonomik olarak bağımsız, ayakları üzerinde durabilen bir Trabzonspor inşa etmek. Gelirlerinin giderlerini karşıladığı bir Trabzonspor, en büyük hayalimiz. Bunun peşinden gidiyoruz" açıklamasını yaptı.

"En büyük mücadeleyi başkanımız Ertuğrul Doğan verdi"

Birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Nevzat Kaya, "En büyük avantajımız, çok iyi bir başkan ve yönetim ekibine sahip olmamızdı. Geçmişte Trabzonspor yönetimlerinde istifalar ve fikir ayrılıkları yaşanırken, bizim ekibimiz bir buçuk yıldır tam bir birlik içinde çalışıyor. Herkes fikrini özgürce ifade edebiliyor ve tartışmalar yapıcı bir şekilde sonuçlanıyor. Bu uyum, zorlukların üstesinden gelmemizi kolaylaştırıyor. En büyük zorluklarla başkanımız Ertuğrul Doğan mücadele etti. Biz gün geldi destek olduk, gün geldi yanında durduk. Maddi ve manevi hep yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - TRABZON