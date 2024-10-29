STAT: Bursa İbrahim Yazıcı Stadyumu
HAKEMLER: Yunus Dursun, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan
BURSA NİLÜFERSPOR: Ramazan Özkanlı, Turhan Kaya, Utku Kunduzcu, Serhat Emirler, Serhan Üresin, Kaan Onaran (Dk.85 Ali Mert Işık), Alp Huy, Mustafa Aköz (Dk.57 Serhat Velioğlu), Cüneyt Balçık (Dk.57 Aykut Çift), Hasan Gündoğdu (Dk.46 Emin Can Uysal), Berat Altındiş (Dk.68 Ali Say)
ANKARAGÜCÜ: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk.90 Arda Ünvay), Mert Çetin, Osman Çelik, Alper Uludağ, Cem Türkmen, Riccardo Saponaro (Dk.78 Sirozhiddin Astanakulov), Dorin Rotariu (Dk.90 Hayrullah Bilazer), Efkan Bekiroğlu, Kevin Varga (Dk.63 Diago Coelho), Renaldo Cephas
GOLLER: Dk.41 Hasan Gündoğdu, Dk. 62 Aykut Çİft (Bursa Nilüfer) Dk. 4 Saponaro, Dk.55 Varga, Dk.68 Cephas) (Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Turhan Kaya, Utku Kunduzcu (Bursa Nilüfer), Cephas (Ankaragücü)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Bursa Nilüferspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldu. Galip Ankaragücü 4'üncü tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › Nilüfer 2-3 Ankaragücü: Türkiye Kupası Sonucu - Son Dakika
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