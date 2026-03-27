Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılış tarihine karar verdi

Takımı Galatasaray ile Süper Lig'de son 3 sezondur şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu başarısıyla birlikte Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi.

OKAN BURUK'UN BİRÇOK TALİBİ VAR

Okan Buruk'a İngiltere Premier Lig'den Tottenham, İtalya Serie A'dan Lazio ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın ilgi gösterdiği belirtilirken, deneyimli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili düşüncesi de belli oldu.

İLK HEDEFİ ÜST ÜSTE 5 ŞAMPİYONLUK

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Okan Buruk, Galatasaray'da bu sezon ve gelecek sezon şampiyon olup üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk teknik direktör olmak istiyor. Buruk'un bu nedenle gelen teklifleri değerlendirmediği, Galatasaray'da bu yıl yapılacak seçim sürecini beklediği ve yeni kontrat için aceleci olmadığı ifade edildi.

SONRAKİ HEDEF AVRUPA

Bu doğrultuda Okan Buruk'un Galatasaray'daki hedeflerini gerçekleştirdikten sonra Avrupa'ya açılmak istediği, Buruk'un İngiltere ve İtalya gibi üst düzey liglerde takım çalıştırma hayalini ilerleyen dönemde gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

Galatasaray'daki ilk 3 sezonunda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, takımının başında toplam 141 galibiyet, 27 beraberlik ve 27 yenilgi elde etti.