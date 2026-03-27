Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılış tarihine karar verdi
Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılış tarihine karar verdi

27.03.2026 21:50
Süper Lig'de son 3 sezonda şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'a Tottenham, Lazio ve Al Ittihad'ın ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ancak Buruk'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen, Galatasaray'da bu sezon ve gelecek sezon şampiyon olup üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk teknik direktör olmak istediği ve bu nedenle bu hedefini gerçekleştirip Avrupa'yı düşündüğü belirtildi.

Takımı Galatasaray ile Süper Lig'de son 3 sezondur şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu başarısıyla birlikte Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi.

OKAN BURUK'UN BİRÇOK TALİBİ VAR

Okan Buruk'a İngiltere Premier Lig'den Tottenham, İtalya Serie A'dan Lazio ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın ilgi gösterdiği belirtilirken, deneyimli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili düşüncesi de belli oldu.

İLK HEDEFİ ÜST ÜSTE 5 ŞAMPİYONLUK

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Okan Buruk, Galatasaray'da bu sezon ve gelecek sezon şampiyon olup üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk teknik direktör olmak istiyor. Buruk'un bu nedenle gelen teklifleri değerlendirmediği, Galatasaray'da bu yıl yapılacak seçim sürecini beklediği ve yeni kontrat için aceleci olmadığı ifade edildi.

SONRAKİ HEDEF AVRUPA

Bu doğrultuda Okan Buruk'un Galatasaray'daki hedeflerini gerçekleştirdikten sonra Avrupa'ya açılmak istediği, Buruk'un İngiltere ve İtalya gibi üst düzey liglerde takım çalıştırma hayalini ilerleyen dönemde gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

Galatasaray'daki ilk 3 sezonunda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, takımının başında toplam 141 galibiyet, 27 beraberlik ve 27 yenilgi elde etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan serkan Serkan serkan:
    beni Türk hakemlerine emanet edin ???? 11 9 Yanıtla
    isacan_122 isacan_122:
    sen burda yorum yapacak ikinci kişisin sabırlı olup ilk yorumu beklemen gerekirdi. ?? 2 5
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    orda TFF mhk yok 5 0 Yanıtla
  • ercanbayindir1985 ercanbayindir1985:
    ne alaka? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
CHP’li Marmaris Belediyesi’ne gece yarısı operasyon CHP'li Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı operasyon
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti
İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak

Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Beşiktaş’ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
Kazımcan Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
İran’dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara “derhal terk edin“ çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
