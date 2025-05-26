Okan Buruk: Türk Oyunculara Önem Veriyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceliklerinin kadro yapısını koruyup üzerine takviyeler yapmak olduğunu söyledi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Anadolu Ajansının (AA) canlı yayınına katılan Buruk, Türk oyuncu kalitesinin Avrupa'da da başarıyı artıran önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Gelecek tekliflere göre transfer sürecini yöneteceklerini aktaran Buruk, "Hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz, özellikle de Türk oyuncuları ama futbol bu. Nerden ne gelecek, ne olacak bakacağız ama elimizde satılık olarak düşündüğümüz oyuncu yok. Oyuncuları tutmak istiyoruz. Barış önemli performans sergiledi. Oyuncuyu tüm liglerden izleyenler var. Bu sene de iyi bir çizgi yakaladı. Neredeyse tüm maçlarda oynadı. Birçok mevkide oynayabilmesiyle Avrupa'da takımların izlediği bir oyuncu. Yunus'un performansı yine çok değerliydi. Her oyuncuya teklif gelebilir ama önceliğimiz bu kadro yapısını tutup üzerine oyuncular almak. Hepsi her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor. Çok fedakarlar. Takım birlikteliğini iyi şekilde sağlayan gruba sahibim ve burada Türk oyuncular çok önemli." diye konuştu.

Avrupa'daki oyuncu sınırlaması nedeniyle Türkiye'de yetişmiş futbolcuların önemine değinen Buruk, "Türk oyuncu kalitesi ne kadar yüksekse başarıyı artıran değerlerden biri de o. Biz bu sene 3'ün üstünde Türk ile oynadık. Bu hem bizim için hem de milli takım için önemli. Türk teknik adam olarak bana mutluluk veriyor, bir yandan da bu oyuncuları Mili Takım'a hazırlıyorsunuz. 6 kişi gitmişti Milli Takım'a, bu da bana ayrı gurur veriyor. Onların Milli Takım başarısında yer almaları büyük mutluluk. Türk oyuncuya daha fazla ihtiyacımız var. Türk oyuncu fazlalığı Şampiyonlar Ligi kadronuzun güçlü olmasını sağlıyor. Türkiye'de yetişmiş oyuncu ne kadar çok kadroya katabilirsek o kadar önemli." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'nın kendisine yönelik eleştirilere şaka yollu yaklaşımına da açıklık getiren Buruk, şöyle devam etti:

"Benim için hem oyuncu hem de insan olarak değerli biri. Çok yakınız, çok seviyorum. Performans iyi gitmediğinde istifa etiketleri açılıyor. Bazen gülüyor bazen şakalaşıyorsunuz. O zamanlar moralimizin en yüksek olmadığı yerde de bu şakaları yapıyorduk. O yüzden dün tekrarladı Torreira. Birbirimize bağlılığımızı gösteriyoruz aslında. Bu yaşadıklarımızla eğlenebilmeyi de gösteriyoruz. İlk kötü sonuçta yarın bu da önümüze konulabilir. Onun için bekleyen bir kitle vardır bence."

Sezonun ikinci yarısında savunmalarını güçlendirdiklerini ve buna rağmen dominant oyunlarını sürdürdüklerini anlatan Buruk, önümüzdeki sezon için bu durumun kendilerine örnek olacağını söyledi.

Günay Güvenç'i yedek kaleci olarak görmediğini aktaran Buruk, yeni bir kaleci alacaklarını ve Günay ile rekabete gireceklerinin altını çizdi.

"İkinci senesinde performans artıran çok oyuncu var"

Okan Buruk, performansı beklentinin altında kalan oyunculara parantez açarak, şöyle konuştu:

"İkinci senesinde performans artıran çok oyuncu var. Jelert farklı bir profil. Orada genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Ülkesinde 21 yaş altı takımının şampiyonasına gidecek bu yaz. Her zaman piyasası var. Onu takip eden çok takım var. Son dönemde çok fazla sakatlık geçirdi. Ağrıları devamlı oldu. Bu maçta onu oynatma şansımız oldu, son maçta da ona süre vereceğiz. Frankowski de önemli oyuncu, Polonya milli takım oyuncusu. İlk maçlarda performansı çok yüksekti, takım düşünce onun da eksikleri oldu. Oynadığı takımın sistemi biraz 3'lüye yakındı, kanat beki olarak daha etkili bir oyuncuydu. Biz devre arasında hem 3'lü hem 4'lü düşünerek transferleri yapmıştık. Kanat beki oynatmıştık ilk geldiğinde 4'lüye dönünce sağ bek olarak oynattık. Orada da bir yarış oldu. Sürpriz bir isim Sallai'ye süre verdik ve önemli bir performans aldık ondan. Hem defansif hem ofansif. Kazandığı ikili mücadeleler, hızı, oyun kurması iyi bir sağ bek performansı aldık. Cuesta da devre arası transferi. Profesyonel, karakterli ve sevilen bir oyuncu takım içinde. 90 dakika verdik Göztepe'de ve performansını iyi gördüm. Biz hiçbir zaman 15 kişi sahaya çıkmayacağız. Transfer yapıyorsunuz ama bazen yerine kalan oyuncular onlardan daha iyi oluyor."

Transfer edilen oyuncuların yerine forma giyen isimleri de hesaba katmak gerektiğini anlatan Buruk, kiralık oyunculara ilişkin ise "Dönecek ve opsiyonlu oyuncular var. Onları tam o işe katmıyorum net şekilde belli olduktan sonra düşünmek gerekiyor. Nelsson, Roma'ya gitti. Belki çok doğru bir seçim oldu mu az oynadığı için çok doğru olmadı. Burada oynamadığı için mutsuzdu. Bu da takımı olumsuz etkileyebiliyor. Oyuncuların oynamayı ve oynamamayı kabul etmesi gerekiyor. Kadro yapılanmasında dönecek oyuncuları düşüneceğiz. Satma ya da kiraya verme bazen takasta da kullanabiliyorsunuz. Onunla ilgili sezon başı daha net karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Mourinho'nun açıklamalarını çok dikkate almadık"

Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon içinde saha dışına ilişkin açıklamalarını çok dikkate almadıklarını dile getirdi.

Sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere saygı duyduğunu ve eleştirilere her zaman açık olduğunu ifade eden Buruk, Jose Mourinho'nun kariyerine çok saygı duyduğunu tekrarladı.

Buruk, "Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi başta herkes için pozitif bir durum gibi gözüküyordu. Önemli bir teknik adam geliyor, lige ilgi aratacaktır dedik ama maalesef hep negatif kullandı bunu. Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Onun buraya gelmesi Türk futbolu için kazanç olmaktan çok kendi imajını zedelemeye çalışan birinin ekstra çabası gibi oldu. Saygı duyuyorum, herkesin bir tarzı var. Bunlar ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de de yaşandı. Buna adapte, alışık olmanız, nelerin karşınıza gelebileceğini bilmeniz gerekiyor. Rahat hareket ettik, çok dikkate almadık. Aynı saygım devam ediyor. Sadece bu senenin kazananı ve herkesin gözünde ligi bitirmemiz, ne güçle bitirdiğimiz, oyun olarak neler yapabildiğimiz, net gösterdiğimizde şu an kimse Galatasaray dışında bir şeyden bahsetmiyor. Bunun dışında saha dışına götürdüğünüz her şey sizi komik duruma düşürecektir." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa'da takım çalıştırma planları yapmadığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Başarılı oldukça, kazandıkça sizi takip eden sizle ilgilenen kulüp sayısı artıyor. Bu ilgi size aktarılıyor. Benim Galatasaray ile sözleşmem var ama onun yanında gönül bağım var. Galatasaray bu kadar iyi, başarılı giderken hiç aklımdan, 'ben burada yüksekte bırakayım gideyim Avrupa'da çalışayım' diye bir şey geçmiyor. Bunu kullanmak da geçmiyor içimden. Bunu kullanarak kendimi değerli göstereyim düşüncesi de yok. Galatasaray'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Galatasaray seviyesinde Avrupa'da çok fazla takım yok. İtalya ligi diyoruz orada kaç takım Galatasaray seviyesinde. Premier Lig farklı bir lig tabi orada bütçeler farklı ama diğer liglere baktığınızda Galatasaray seviyesinde çok az takım sayabilirsiniz. Buradaki atmosferi tutkuyu... Altyapıdan gelen bir oyuncuydum şimdi teknik direktörüm. Burada yaşadıklarımı duygusal olarak hiçbir yerde bulamam, bulamayacağım da. En önemli şey benim için Galatasaray'ın başarıları ve Avrupa'da başarı yakalamak. İlerde ne olur bilemem ama birinci önceliğim Galatasaray'da şampiyonluklara devam edip daha büyük başarılara ulaşmak."

"Bir nesil hızlı şekilde Galatasaraylı oluyor"

Okan Buruk, yakaladıkları başarıların bir nesli hızlı şekilde Galatasaraylı yaptığını dile getirdi.

Taraftarları her gördüğünde duygulandığını anlatan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onları her gördüğümde çok duygulanıyorum. Oyuncularıma bana olan sevgilerini göstermelerini stadımızda hep yaşıyoruz ama deplasmanlarda da çok fazla yaşıyoruz. Havalimanına gelenler, oyuncuları görmek isteyenler, çocuklar... Bir nesil hızlı bir şekilde Galatasaraylı oluyor. Bunun altında ben ve oyuncularımın performansı önemli yer ediyor. Biz onlarla güçlüyüz. Maddi ve manevi anlamda destekliyorlar. Kombine koltuğu bulmak çok zor, loca almak çok zor. Avrupa'daki takımların seviyesine uylaştık bu alanda. Bu da Galatasaray taraftarının desteğini gösteriyor. Daha çok desteklemelerini isteyeceğim. Önemli ve maliyetli transferler yapıyoruz, burada desteğe çok ihtiyacımız var. Forma alımı çok önemli. 5 yıldızlı formalar çıktı. Maç gelirleri çok önemli. Aplikasyonlara verecekleri destek çok önemli. Destek veriyorlar ama daha iyi kadro kurmamız için bu birlikteliğin de hep devam etmesi gerekiyor."

(Bitti)