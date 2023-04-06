Okan Buruk'un eşinden flaş paylaşım! Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya yüklendi - Son Dakika
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Okan Buruk'un eşinden flaş paylaşım! Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya yüklendi

06.04.2023 12:24

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e 3-2 kaybettiği maçın ardından turnuvaya veda eden Galatasaray cephesinden hakem yönetimine büyük tepki geldi. Son olarak sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, üzerinde "Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazılı MHK Başkanı Lale Orta'nın fotoğrafının olduğu bir görseli kendi hesabı üzerinden paylaştı.

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası çeyrek final turunda Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanırken, sarı-kırmızılı camiaya hakem yönetimine ateş püskürdü.

NİHAN BURUK SESSİZ KALMADI

Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda havlu attı. Sarı-kırmızılılarda maç sonu hakem yönetimine tepki gösterilirken, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan da sürpriz bir paylaşım geldi.

"SÜPER LİG LALE ORTA SEZONU"

Nihan Buruk sosyal medya hesabından üzerinde "Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazılı MHK Başkanı Lale Orta'nın görselinin olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, Başakşehir maçında verilen kararlara isyan etti.

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan bomba paylaşım! MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan bomba paylaşım! MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı
Nihan Buruk
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan bomba paylaşım! MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan bomba paylaşım! MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan bomba paylaşım! MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı
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Son Dakika Spor Okan Buruk'un eşinden flaş paylaşım! Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya yüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'un eşinden flaş paylaşım! Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya yüklendi - Son Dakika
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