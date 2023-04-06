Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası çeyrek final turunda Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanırken, sarı-kırmızılı camiaya hakem yönetimine ateş püskürdü.
Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda havlu attı. Sarı-kırmızılılarda maç sonu hakem yönetimine tepki gösterilirken, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan da sürpriz bir paylaşım geldi.
Nihan Buruk sosyal medya hesabından üzerinde "Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazılı MHK Başkanı Lale Orta'nın görselinin olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, Başakşehir maçında verilen kararlara isyan etti.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'un eşinden flaş paylaşım! Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya yüklendi - Son Dakika