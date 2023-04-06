Okan Buruk'un eşinden flaş paylaşım! Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya yüklendi

Silahından çıkan mermi gündemi değiştirdi! O bekçi ilk kez konuştu

Seçimlere 38 gün kala Sarıgül de tarafını resmen ilan etti

Nihan Buruk sosyal medya hesabından üzerinde "Süper Lig Lale Orta Sezonu" yazılı MHK Başkanı Lale Orta'nın görselinin olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, Başakşehir maçında verilen kararlara isyan etti.

Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda havlu attı. Sarı-kırmızılılarda maç sonu hakem yönetimine tepki gösterilirken, Okan Buruk 'un eşi Nihan Buruk 'tan da sürpriz bir paylaşım geldi.

Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı bir kez daha istifaya davet etti