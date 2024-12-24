Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor - Son Dakika
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Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor

Okan Buruk\'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında 2-1 mağlup olduğu Bayern Münih maçının ardından UEFA'ya şikayet ettiği Portekizli hakem Antonio Nobre, klasman düşürüldü ve o günden sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç alamadı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un hakem Nobre'ye ettiği küfür ekranlara yansımış ve çok konuşulmuştu.

24.12.2024 17:10
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında deplasmanda oynadığı ve 2-1 kaybettiği Bayern Münih maçının ardından UEFA'ya şikayet ettiği Portekizli hakem Antonio Nobre için işler yolunda gitmişti.

O GÜNDEN BERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ ALAMIYOR

Galatasaray'ın özellikle Alphonso Davies'in oyundan atılmaması sebebiyle büyük tepki gösterdiği hakem Antonio Nobre, Bayern Münih-Galatasaray maçının ardından bir daha Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetemedi.

KLASMAN DÜŞÜRÜLDÜ

Avrupa kupalarında çeşitli organizasyonlarda görev almaya devam eden Nobre, Bayern Münih-Galatasaray maçındaki hataları sonrasında "Şampiyonlar Ligi hakemi" klasmanından düşürülmüş oldu.

Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor

OKAN BURUK ETTİĞİ KÜFÜR GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç içinde Antonio Nobre'ye çok büyük tepki göstermişti. Kameraların görüntülediği anlarda son düdükle birlikte çılgına dönen Okan Buruk'un Nobre'ye ettiği küfürler ekrana da yansımıştı. Buruk'un hakeme yönelik ettiği ağır küfürler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor

Maçtan sonra da Nobre'ye sert sözlerle yüklenen Buruk şu ifadeleri kullanmıştı;

"Çok organize bir takım, çok otomatikleşmiş bir takım. Bugün ilk maça göre daha ideal bir 11 ile sahadaydılar. Özellikle Neuer'in oynaması, geriden oyun kurmada işlerini daha da kolaylaştırdı. Maçın büyük bir bölümünde başa baş oynadık. Rakibe pozisyonlar verdik. Biz de pozisyonlara girdik. Öne de geçebilirdik, geriye de düşebilirdik. Maçın içerisinde kırılma anları vardı. Davies ikinci sarı karttan kırmızı kartı görmeliydi çünkü hakemin faulü verdikten sonra ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartı göstermesi gerekirdi.

İlk yarıda daha basit bir pozisyonda Abdulkerim'e sarı kart çıkartmıştı. Golden önce yine Barış'a yapılan faul var. Devamında Davinson'un topa dokunuşu var. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakemdi. Hatalar yapması normal. Genel olarak biz oyun içerisinde istediklerimizi yapmaya çalıştık. Sayılmayan bir golümüz oldu. Öne de geçebilirdik maçı da kazanabilirdik. Rakibimizin daha da büyüteceği bir skor da olabilirdi. Oyuncularımın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu tür takımlara karşı oynamak çok zordur. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Rakibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum.

Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor

Faulü veriyorsa ikinci sarı karttan kırmızı kart vermesi gerekirdi. Maç tamamen değişebilirdi. Gol öncesi de bir hata yaptı. Hakemin iki tane büyük skoru etkileyecek hata yaptığını düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etmişti. Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane'in ağlara gönderdiği topta yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR sistemi arızalandı ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi. Orta hakem Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uyması gerekirken VAR odasıyla iki kez konuşarak golü verdi. Sarı-kırmızılılar yaşanılan olayın VAR protokolünü çiğnediğini belirterek UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık şikayette bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray ile uğraşanin çocuğu olmaz. febeli bejekeliler öğrendi sıra avrupada 11 6 Yanıtla
  • Nadir Gedik:
    Küfürbaz.Galatasaray camiasına yakışmıyor. 5 8 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Çelikk yorumların takibim altında Galatasaray a sakın dil uzatma nazikçe uyarıyorum 2 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Sene Yırttın 4 3 Yanıtla
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