Okan Buruk ve Kerem Demirbay\'ın Malmö maçı öncesi açıklamaları (METİN EKLENDİ)

Spor

Okan Buruk: Finali hedefliyoruz

Serhan TÜRK/ MALMÖ- İSVEÇ, - UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın Malmö'ye konuk olacak Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, İsveç'e kazanmak için geldiklerini söyledi.

Okan Buruk ve tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, müsabakanın yapılacağı Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsveç Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Malmö'yü tebrik ederek sözlerine başlayan Buruk, "Bizim için zorlu bir maç olacak. Rakibimizin Beşiktaş maçını özellikle izlemiştik. İyi ve organize bir takıma karşı oynayacağız. Pas hızı yüksek, birbirine yakın oynayan, özellikle top onlardayken etkili ve tehlikeli bir takım. Bireysel yetenekleri de var. Rakibimizin, Avrupa Ligi'nde yarışın içinde kalması için bu maçı kazanmak isteyecektir. Bizim de ilk 8'in içindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bu maç çok önemli. Oyuncularıma çok güveniyorum. Buraya moralli geldik. Tabii ki eksiklerimiz var ama çok önemli futbolcularımız var. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yaparak maçı kazanmak için çaba sarf edeceğiz. İlk düşüncemiz buradan kazanarak ayrılmak ve puan durumundaki yerimizi yükseltebilmek" diye konuştu.

Malmö'nün Beşiktaş ile yaptığı maçı canlı izlediklerini belirten Buruk, "Malmö, daha yüksek puanda olabilirlerdi. Özellikle Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Şu anda iddiaları devam ediyor. Hocaları liglerinin bitmesini bir dezavantaj gibi söyledi. Biz yoğun bir fikstürden geliyoruz. Rakibimiz bu dönemde daha az maç oynadı. İki takımın gücünü, konsantrasyonunu ve oyuna adaptasyonunu maç içinde göreceğiz." dedi.

Buruk, Barış Alper ve Osimhen'in eksikliğinin hissedilip hissedilmeyeceğinin sorulması üzerine, "Çok önemli oyunculara sahibiz. Tam kadro olmak büyük avantaj ama sezon başında bu tür senaryoları da düşündüğümüz için güçlü bir kadro kurduk. Sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Bazı mevkilerde eksiğiz. Özellikle kanatlarda oynayacak çok az oyuncumuz kaldı. Santrforda 3 oyuncumuzun 2'si sakat. Batshuayi ile oynayacağız. Ne kadar önemli bir kadroya sahip olduğumuzu yarın sahada göstermeye çalışacağız" İfadelerini kullandı.

'FİNALİ HEDEFLİYORUZ'

Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde finali hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Geçen 5 maçta oluşan sıralamada hep ilk 5'in içinde olduk. Tottenham favorilerden biriydi. Oyun, güç, taraftar ve takım performansına baktığımızda hayaller kuruyoruz. Hayalleri güçlendirecek altyapıyı oluşturduk. Ancak bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Hiç beklemediğimiz şekilde 6-7 sakat oyuncumuz var. Futbolun içinde birçok faktör var. Elemeli tura geçildiğince maç içi performanslar önemli olacak. Her takım tur atlayabilir.

'HAYAL KURUYORUZ, FİNALİ HEDEFLİYORUZ'

Hücum oynayan bir takım olduklarını anlatan Buruk, "Kaleci ve stoperlerin dışında diğer futbolcular hücum oynamak ister. Onları mutlu eden topun sizde olduğu, hücum yaptığınız maçlardır. Agresif, dinamik ve topu rakibe bırakmayan bir takımız. Her maçta kendi oyun anlayışımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Ofansif olarak çok başarılı işler yapabiliyoruz. Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde çok fazla pozisyona girip gol atıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yarın elimizdeki oyuncuların kalitesi çok fazla. Ofansif hamleler yapacağız. Savunma olarak da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bu sezon, geçen sezona göre çok gol yiyoruz. Savunma yönünü de daha iyi yaparsak çok daha başarılı ve güçlü olacağız." şeklinde konuştu.

Abdülkerim'in durumuna yarın karar vereceklerini anlatan Okan Buruk, "Savunma bölgesi daha çok oyuncumuzun olduğu yer. Abdülkerim, takımla antrenmana çıktı. Onunla ilgili kararımızı yarın vereceğiz. Savunmada oyuncumuz var. Ön tarafta kanat bölgesinde sıkıntı yaşıyoruz. Barış Alper'in sakatlığı, Sallai'nin Avrupa'da oynayamaması sıkıntı oluşturdu. Ancak bununla ilgili planlarımız var. Bu planları uygulamaya çalışacağız" İfadelerini kullandı.

KEREM DEMİRBAY GALİBİYET İSTİYOR

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Malmö'ye saygı duyduklarını aktaran tecrübeli orta saha oyuncusu, "Buraya maçı kazanmaya geldik. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz, önemsiyoruz. İlk 8'e girmek için bu maçı kazanmak istiyoruz. İlk 8'e girme ihtimalimiz yüksek. İyi hazırlandık ve bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Oynamak istediğini belirten Kerem, "Profesyonel bir futbolcuyum. Okan hocam da futbolcuydu. Futbolcular her zaman oynamak ister. Yedek kaldığım için mutlu değilim. Ancak ben Galatasaray'da mutluyum. Galatasaray'da oynamak gurur verici bir şey. En büyük kulüp biziz. Futbolda yarın ne olacağını bilemeyiz. Geçen sezon önemli oyunculardan biriydim. Bu sezon da öyleyim. Takım içinde ağırlığım var, bir ağabeyim. Motivasyon eksikliğim yok. Tam tersi bir futbolcu oynamadığı zaman daha çok çalışmalı. Şimdi bunu yapıyorum. Hocamın kararlarına saygı duyuyorum. Kendisini seviyorum. Yarın ilk 11'de başlarsam mutsuz olmam" dedi.

Kendisini hep hazır tuttuğunu anlatan tecrübeli futbolcu, "Bir futbolcu 90 dakika oynadığı zaman daha fit oluyor. Ben şu anda yüzde 100 hazırım. Antrenmanlarımız da hafif geçmiyor. Oyuna girdiğimde takıma enerji veriyorum, mücadele ediyorum. Kariyerimde hep oynadım. Şu anda oynamamam benim için zor bir durum. Ancak ben profesyonelim, işime ve yüzde 100'ümü vermeye bakarım. Hazırım ama kararı hocamız veriyor. Buna da hepimiz saygı duyuyoruz. Gençlere örnek olmak istiyorum. Hiçbir zaman negatif olmam." Değerlendirmesini yaptı.

Kerem Demirbay, Sivasspor maçında Barış Alper'in yaşadığı sert müdahaleyle ilgili, "Pozisyonda Barış'ın yanına gittim. Hakemin kötü niyetini hissettim. Sonuçta 20 yaşındaki bir futbolcu değilim. Ondan dolayı hakemle aramız gergin geçti, sarı kart yedim. Barış'ın ayağını tutarak Yener hocamızı çağırdım. Hakemle aramız gergin geçti. Profesyonel davrandım. Barış benim kardeşim. Kardeşime kimse kolay kolay dokunamaz, zarar veremez. Hiçbir zaman kardeşlerimin yanından ayrılmam" diye konuştu.