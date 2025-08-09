Okçuluk Şampiyonası Ödülleri Sahiplerini Buldu

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda genç erkekler bireysel atışlarda Ümraniye Belediye Spor Kulübü sporcusu Mustafa Çelik 1'inci, Konya Meram Belediyespor Kulübü'nden Mehmet Ali Konukçu 2'nci ve Konya Hadimi Spor Kulübü sporcusu İsmail Talha Özcan ise 3'üncü oldu. Genç kızlar bireysel atışlarda da 1'inci Sakarya Serdivan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu Afra Betül Yenipazar, 2'nci Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü'nden Ebrar Vildan Batur, 3'üncü ise İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Okçular Spor Kulübü sporcusu Berranur Söğüt oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ayrıca takım sıralamalarında da dereceye giren kulüp ve takımlara ödülleri verildi.