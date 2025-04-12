Floor Curling Türkiye Birinciliği Sona Eredi

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

4 gün boyunca 32 ilden 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile kupa ve madalyalar takdim edildi. Dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı ve Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Avşar Aslan, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Şube Müdürü Muammer Benli tarafından takdim edildi. Dereceye giren okul takımları şu şekilde;

Genç Erkek Kategorisinde;

1. Burdur Çeltikçi Şehit Ali Yıldırım A.L

2. Van Ahmed-i Hani A.L

3. Gaziantep Güzeldere A.L

4. Zonguldak Devrek A.L

Genç Kız Kategorisinde;

1. Siirt Fatma Zehra Kız MTAL

2. Giresun Espiye Ş. Cengiz Sanbaş MTAL

3.Kayseri Nuh Mehmet Baldöktü A.L

4. İstanbul Ruhi Sarıalp Spor Lisesi

Genç Karma Kategorisinde;

1. Denizli Merkezefendi Belediyesi A.İ.H.L

2.Giresun Espiye Ş.Cengiz Sanbaş MTAL

3. Sakarya Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğu A.L

4. Malatya Erkenek Şehit Gökhan Kuzu A.L - KAYSERİ