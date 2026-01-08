Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum - Son Dakika
Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum
08.01.2026 16:49  Güncelleme: 16:59
Ömer Bayram, Liverpool\'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray\'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum
Sarıyer'in tecrübeli futbolcusu Ömer Bayram, çocukluk arkadaşı olan Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk'ın Galatasaray'a karşı oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tribün atmosferinden çok etkilendiğini söyleyerek, ''Ona her zaman, 'Umarım seni bir gün Galatasaray'da görebilirim' dedim. Dört gözle de onun Galatasaray'da oynamasını bekliyorum açıkçası'' dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'in deneyimli sol beki Ömer Bayram, Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil Van Dijk ile arkadaşlığı ve Galatasaray dönemi hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalar yaptı.

'ONUNLA ÇALIŞMAK BENİM İÇİN HAYALDİ'

Kariyerinde Fatih Terim ve Okan Buruk gibi teknik direktörlerle çalışmış olmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Ömer Bayram, "Fatih hocaya ayrı bir parantez açmak lazım. Hollanda'da doğduğumuz için ve 2000 yıllarını yakından gördüğümüz için gerçekten bir Galatasaray hastasıydık. Burada Fatih hoca ile beraber çalışmak nasip oldu. Bu benim için bir hayaldi. Ondan çok şey öğrendim. Özellikle bir oyuncuyu mental olarak, zihinsel olarak hazırlamakta çok güçlüydü. İnandırıcılığı çok önemliydi. Fatih hocayı bu konuda övebilirim. Okan hocayla da çok güzel bir geçmişimiz oldu. Akhisar'da beraber kupalar kazandık. Onun da diyaloğu güzeldi. Taktiksel olarak takım halinde iyi bir enerji, iyi bir ortam oluşturup öyle başarılı olduk. O da sağ olsun bize çok şey kattı. Okan hoca ile Servet hocanın oyun anlayışını biraz karşılaştırabilirim. İkisi de oynamak istiyor, hiçbir şekilde takıma defans yaptırmak veya zamana oynatmak istemiyorlar. Hep oynamaya dayalı bir düşünceleri var. Bu kadar değerli ve önemli insanlarla beraber çalıştığım için de çok memnunum" diye konuştu.

Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

'BAYERN NASILSA GALATASARAY DA BUNU BAŞARABİLECEK'

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı avantajlı gördüğünü ve sarı-kırmızılıların Alman ekibi Bayern Münih gibi bir başarıya ulaşma yolunda gittiğini söyleyen Bayram, "Ben Galatasaray'ı kesinlikle avantajlı görüyorum. Hatta bana göre gidişat şöyle; Almanya'da Bayern Münih son zamanlarda nasılsa Galatasaray'ın da bunu başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık üstüne koya koya gidiyor. Çok üst düzey oyuncular geliyor ülkemize. Bu konuda da artık sınır olmadığını düşünüyorum. Bu gidişle Galatasaray'ın Türkiye'ye hala çok önemli isimler kazandıracağını düşünüyorum" sözlerini aktardı.

Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

'VAN DIJK İLE SANDVİÇİMİZİ PAYLAŞIRDIK'

Çocukluk arkadaşı olan İngiliz ekibi Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil Van Dijk ile iletişimlerinin sürdüğünü belirten ve beraber yaşadıkları anılardan bahseden 34 yaşındaki futbolcu, "Hala iletişimimiz var. Onun da tabii yoğun bir maç programı var. Onunla gurur duyuyorum. Semtten kaynaklı çok genç yaşta dışarıda, sokakta, halı sahalarda beraberdik. Ben ona orta kesmeyi, o da kafa vurmayı çok severdi. Birbirimize ters top atardık. Birbirimize çok şey kattık. Ben hayal edemeyeceğim başarılara imza atabildim. Kendim için hayalimde her zaman Galatasaray'da oynamak vardı. Bana sorarsanız dünyanın en iyi stoperlerinden biri Van Dijk'ı söyleyebiliriz. Böyle anılarımız var. Beraber çarşıya gidiyorduk mesela ikimizin cebinde de 2'şer Euro oluyordu. Onunla beraber bir sandviç veya başka bir şey paylaşırdık. Oralardan biz buralara geldik. Onun için Van Dijk'ın yeri her zaman bende farklıdır" dedi.

Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

'GALATASARAY'DA OYNAMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Van Dijk'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı RAMS Park'ta oynadığı maçta tribün atmosferinden çok etkilendiğini söyleyen Ömer Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayağı etkilendiğini söyleyebilirim. Ben de ona her zaman, 'Umarım seni bir gün Galatasaray'da görebilirim' dedim. Bu konuda olumsuz bir şey yok. Ama tabii karar onun. Ben çok sevinirim böyle bir şey olursa. Dört gözle de onun Galatasaray'da oynamasını bekliyorum açıkçası."

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Ömer Bayram, Galatasaray, Liverpool, Çocukluk, Sarıyer, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum - Son Dakika

SON DAKİKA: Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum - Son Dakika
